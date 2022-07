Dr. Motte 2020 (Foto: Alexis Waltz)

Die von Rave The Planet veranstaltete Technoparade am vergangenen Samstag in Berlin war mit 200.000 (Schätzung der Berliner Polizei) oder gar 300.000 (Schätzung Rave The Planet) Besucher*innen ein voller Erfolg. Die gelöste Stimmung vermischte sich allerdings mit Irritation, als die Nachricht von einer Aktion von Dr. Motte während des Umzugs die Runde machte.

Motte hielt von seinem Wagen aus ein Logo des Querdenker-Zusammenschlusses Freedom Parade in die Menge und verneigte sich mehrmals. Gestern hat der Verein Mein Grundeinkommen, der auf der Parade mit einem Float vertreten war, deshalb eine Verlosung mit Dr. Motte abgesagt. „Dr. Motte hat das Logo der ‚Freedom Parade’ sich verneigend in die Menge gehalten”, heißt es in der Erklärung. Nun erklärt Dr. Motte, was er sich dabei gedacht hat.

„[Mir ist] etwas sehr Dummes passiert, worüber ich mich sehr ärgere und wofür ich mich hier ausdrücklich entschuldige”, setzt er an. „Ich habe auf der Parade einen Aufkleber der ‚Freedom Parade’ aus dem Querdenker-Umfeld hochgehalten. Dabei handelt es sich um ein Missverständnis von meiner Seite. Ich kannte dieses Symbol nicht und sah darauf nur Herzen, ein Peace-Zeichen und die Worte ‚Freedom Parade’, erklärt er weiter.

Weil Dr. Motte am 30. Juli 2022 bei der Freedom Parade im polnischen Łódź auftrete, habe er die eine Freedom Parade mit der anderen verwechselt. Die Freedom Parade in Łódź findet 2022 zum ersten Mal seit 20 Jahren statt. „[Die Aktivisten aus Łódź] waren auch auf unserem polnischen Float vertreten und daher dachte ich, es handle sich dabei um unsere Freunde”, schreibt Motte weiter.

„Ich distanziere mich definitiv und ausdrücklich von den sogenannten ‚Querdenkern’, fügt er hinzu. „Ich habe auch keine Freunde oder Bekannte dort”, schreibt er und spielt wahrscheinlich auf seinen Austausch mit Captain Future an, den er vom Wagen aus fotografiert hat.

Am Ende des Posts entschuldigt sich Dr. Motte bei seinen Fans und dem Team von Rave The Planet. In seinen letzten Worten positioniert er sich auch politisch. „Wir demonstrierten mit der Rave-The-Planet-Parade für den Erhalt unserer guten, transnationalen, integrativen, respektvollen, tanzenden, liebevollen, verbindenden, das Trennende überwindenden Techno-Musikkultur. Bei uns machen Unterschiede der Menschen keinen Unterschied. Wir leben und fördern die Vielfalt.”