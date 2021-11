Robert Johnson (Das Foto von André Giesemann und Daniel Schulz ist 2012 im Rahmen der Serie „Vom Bleiben.” entstanden.)

Seit zwei Jahrzehnten prägt das Robert Johnson Generationen von Produzent*innen, DJs, Musikschaffenden und Clubbesucher*innen. Der Club, der seit Pandemiebeginn keine Partys mehr veranstalten konnte, lockte schon seit einigen Tagen auf sozialen Netzwerken mit einer möglichen Wiedereröffnung. Nun öffnen am Freitag, den 5. November, wieder die Türen des Clubs.

Anfang der Woche informierte das Robert Johnson zunächst über die Hygieneregeln. Auch die Vorfreude, dass es endlich wieder losgeht, musste selbstverständlich geteilt werden. Der jüngste Post enthüllte nun das Line-Up. Dixon, Black Spuma, Chinaski, Franziska Berns, aber auch Resident Ata werden den berüchtigten Holzboden zum Beben bringen.

Um die Pandemie zu überstehen, veranstaltete das Robert Johnson zwei Merch-geführte Spendenaktionen mit den Namen See You Soon und Keep In Touch. Die Fans konnten Artikel wie Sekt von Ata, Kunstwerke von Dixon und eine Bronzeskulptur der Hand von Sven Väth erstehen.