Shall Not Fade (Foto: Presse)

Das Label Shall Not Fade steht nicht mehr nur für House mit Einflüssen aus Lo-Fi und Jazz, sondern vereint inzwischen eine breite Palette an Stilen auf sich. Künstler*innen wie DJ Boring, Laurence Guy oder Soela veröffentlichten bereits auf dem britischen Label. Nun eröffnet es einen eigenen Plattenladen in seiner Heimatstadt Bristol.

Neben einem integrierten Pflanzenladen und dem Vertrieb der eigenen Veröffentlichungen werden dort Anfang 2022 alle zwei Wochen auch DJ- und Labelmanagement-Kurse angeboten. Um die Musikindustrie vielfältiger und zugänglicher zu machen, werden 50 Prozent der Plätze an junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren aus benachteiligten Verhältnissen vergeben.

„Für mich persönlich bedeutet die Eröffnung des Ladens eine Möglichkeit, Bristol etwas zurückzugeben und ein kreatives Zentrum zu schaffen, das hoffentlich dazu beiträgt, die Branche für die Zukunft zu gestalten. Dieser Raum ist für alle da, und wir können es kaum erwarten, andere Kreative aus Bristol im Laden zu treffen”, sagt Labelgründer Kieran Williams.

Am 4. und 10. Dezember finden im Laden Eröffnungspartys statt, bei der gleichzeitig die Veröffentlichung der Compilation 6 Years Of Shall Not Fade gefeiert wird. Laurence Guy wird am ersten Wochenende spielen, gefolgt von Cinthie, Ejeca, DJOKO und anderen am 10. Dezember.