Fadi Mohem (Foto: Presse)

Live oder als DJ, auf Seilscheibenpfeiler oder auf Klockworks, Fadi Mohem repräsentiert den Berliner Techno-Sound in einer neuen Generation. Und weil er das als technisch sehr begabter DJ so gut tut, lag es nah, ihn für die Platten der Woche nach seinen fünf Techno-Platten für den Sommer zu fragen.

Der verabschiedet sich zwar mit Siebenmeilenstiefeln, das macht bei Mohems Auswahl, die atmosphärisch zumindest mit einem Bein im Innenraum steht, aber wenig bis gar nichts aus. Open-Air-Breaks aus Großbritannien bilden ein Gegengewicht zu rauem portugiesischem Techno, dazwischen schiebt sich beispielsweise ein fein produzierter Remix aus der Peergroup. Viel Spaß mit Fadi Mohems Selektion.

Fireground – Dualism EP (Tresor)

Auf das Tresor-Debüt von Fireground bin ich aufmerksam geworden, weil ich davor noch nichts von dem Duo gehört habe. Die beiden Tracks „Dualism” und „Signal Detected” haben alles, was ich an Techno mag. In einem Set ist so was für mich eine gute Brücke zwischen alten und neuen Tracks.

Modeselektor feat. Flohio – Social Distancing (J.Manuel & ANNA Z Remix) (Monkeytown)

Schöne Überraschung, meine Freunde J.Manuel und ANNA Z auf der Remix-EP von Modeselektors & Flohios „Social Distancing” zu sehen – ihr erstes gemeinsames Release als Duo. J.Manuel hat mir den Track kurz vor der Veröffentlichung gezeigt. Die beiden haben das Ding auf jeden Fall zerrissen – krasser Remix und bis ins letzte Detail ausproduziert!

Overmono – So U Kno (Poly Kicks)

Overmono haben auf ihrem Label Poly Kicks schon einige fette Dinger rausgebracht. Die ganzen Locked-Groove-Platten sind auch so gut – vor allem die letzte von Beatrice Dillon! Über Bandcamp kriege ich immer E-Mails, wenn was Neues rauskommt, sodass ich immer auf dem Laufenden bleibe. Bei der letzten EP der beiden Brüder geht mir „So U Kno” nicht mehr aus dem Kopf – guter Closer für gutes Wetter!

Vil – Dafvnk (Be As One)

Die letzte Vil-Platte habe ich im Hard Wax entdeckt. Für mich stechen die beiden Tracks „Monojunk” und „Xpress Ya” raus. Zum Auflegen mag ich solche repetitiven, tooligen Tracks, mit denen ich spielen kann. Die Dinger grooven, klingen gut und machen Spaß!

Vil & Cravo – Klockworks 32 (Klockworks)

Die Portugiesen liefern mit ihrer Crew gerade ein Ding nach dem anderen! Das Klockworks-Debüt von Vil & Cravo kam pünktlich zur Jahreszeit mit schnellem, groovendem, modernem Techno. Die Tracks passen immer rein, vor allem jetzt im Sommer!