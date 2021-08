Alan Walker mit ROG G14 (Foto: Presse)

Bevor DJ und Produzent Alan Walker sich der Musik widmete, lag sein Fokus auf Programmierung und Grafikdesign. Als Produzent versuchte er sich dann das erste Mal, als er von einem Lied auf YouTube inspiriert wurde – mit riesigem Erfolg. Seine Community ist von Beginn an Teil seiner Reise, auch mit der Gaming-Community ist Alan Walker schon früh verbunden. Um dieser Leidenschaft nachzugehen und sie mit Musik zu verknüpfen, hat sich Alan Walker mit ASUS Republic of Gamers (ROG) zusammengetan. Das neueste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist eine Alan Walker Special Edition des ROG Zephyrus G14 – ein hochwertiges Gaming-Notebook, das es nun im exklusiven ROG x Alan Walker Design gibt. Was im Detail hinter diesem Projekt steckt und wie es zustande kam, erklärt uns Walker im Interview.

DJ Alan Walker über seine Zusammenarbeit mit ROG:

Musik ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil von Videospielen, und du hast schon oft gesagt, dass du ein begeisterter Gaming-Fan bist. Lässt du dich von Spielen zu deiner Musik inspirieren?

Auf jeden Fall! Ein Traum von mir ist es, einen kompletten Score für ein Ego-Shooter-Spiel zu produzieren. Ich hatte bereits das Glück, mit großen Franchises wie League of Legend, Death Stranding und PUBGM zusammenarbeiten zu können.

Du arbeitest seit mehr als einem Jahr mit ROG zusammen. Was hat dich ursprünglich zu der Marke hingezogen? Wo siehst du die Verbindung zwischen Dir und ROG?

Ich bin schon immer ein großer Fan von ROG gewesen. Das ist eine so einflussreiche Marke in der Gaming-Community. Unser Ziel war es, ein Produkt zu entwickeln, das meine beiden Leidenschaften vereint und andere Menschen anspricht, die dieselben Interessen haben.

Was war deine Inspiration für das Design der neuen ROG Zephyrus G14 Special Edition?

Ich würde sagen, wir wurden sowohl von ROG als auch von meiner eigenen Marke inspiriert. ROGs Cyberpunk- und Coding-Motive kombiniert mit meiner dunklen Ästhetik mit blauen Spectre-Akzenten.

Walker bei der Arbeit an einem neuen Hit?

Wie nutzt du das ROG Zephyrus G14 bei deiner Arbeit, machst du damit auch Musik?

Mein Setup auf dem G14 besteht im Moment aus Record Box, um an meinen Setlisten für Live-Shows zu arbeiten, und FL Studio, um unterwegs Musik zu produzieren.

Während der Pandemie wurden viele Veranstaltungen abgesagt, aber jetzt finden wieder einige Konzerte und Festivals in Deutschland und Europa statt. Weißt du schon, welches das nächste große Konzert für dich sein wird? Wird das G14 deine Gigs begleiten?

Ich bin diese Woche auf den ersten Festivals seit langem in Polen und Finnland als Headliner dabei, darauf freue ich mich riesig! Das AW SE G14 wird mich auf der Tour auf jeden Fall begleiten, um meine Sets vorzubereiten und auch für die Musik in der Freizeit danach.

Auf welches weitere Projekt aus deiner Zusammenarbeit mit ROG können wir uns freuen?

Im Moment arbeiten wir hauptsächlich an der Veröffentlichung dieser Sonderausgabe des Notebooks, aber ich freue mich darauf, in Zukunft weitere Projekte mit ROG zu starten!

Be you – Beat the best

Das ROG Zephyrus G14 AW SE bietet alle Möglichkeiten, nach Lust und Laune den eigenen persönlichen Stil zu kreieren und ihn der Welt zu zeigen. Mit dem innovativen AniMe Matrix™ Feature, das durch über 1.200 MiniLEDs auf dem Notebookdeckel glänzt, werden Ideen sofort sichtbar: Jedes Licht wird individuell angesteuert und sorgt für beeindruckende Effekte – ob Texte, Grafiken, von Alan Walker inspirierte Animationen oder Lichter, die im Takt der Musik tanzen.

Auch die Verpackung der Alan Walker Special Edition ist ein Highlight. Die Oberseite des Kartons besteht aus Acrylmaterial mit speziellen, leitfähigen Elementen und wird so zum persönlichen DJ-Pult.

Der ROG Remix Controller ist in der Verpackungsbox integriert und lässt sich per USB Typ-C Port mit dem Notebook verbinden. Durch die interaktive Kontaktflächen kannst du 18 verschiedene visuelle und klangliche Effekte per Touch steuern und direkt mit Alan Walkers Hits starten oder mit deinen eigenen Lieblingssongs selbst zum DJ werden.

Ultraleichtes Powerpaket

Neben exklusiven Design-Elemente liefert das ROG Zephyrus G14 AW SE dank der neuesten AMD Prozessoren und NVIDIA GeForce RTX Grafik ordentlich Power für Gaming oder kreatives Arbeiten. Dabei ist das ROG Zephyrus G14 AW SE mit nur 1,7 Kilogramm leicht genug, um überall dabei zu sein. Für außerordentliche Mobilität sorgt auch der starke Akku mit bis zu 13 Stunden Video Playback.