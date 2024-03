Die Platten der Woche mit Fadi Mohem, Guile, Mezey & Nosho, Partiboi69 und TSVI

Partiboi69 – Call Of The Void EP (Running Back)

Auf seinem Running-Back-Debüt beginnt Partiboi69 mit dem Schluss: „Playin’”, mit dem der australische Producer seine Call Of The Void EP eröffnet, nimmt Maß am Topos des klassischen Rave-Closing-Tracks, der am Ende einer durchfeierten Nacht als leicht melancholisch gefärbte Apotheose die hedonistischen Exzesse der vergangenen Stunden im Licht der Morgendämmerung zusammenfasst – mehr atmosphärisch als tatsächlich musikalisch klingen darin durchaus auch Reminiszenzen an Underworlds „Born Slippy .Nuxx” und ähnliches an, aber auch Badalamentisches Twin Peaks-Dräuen. Die (zuletzt mit dem Vorwurf kultureller Aneignung konfrontierten) Ghetto-Tech-Referenzen seiner Schmuddel-Hits „K On My D+C” und „Wine Dine 69” sind zwar auch in „Bodies” noch auszumachen, nun allerdings in sublimierter Piano-House-Form. Partiboi69, bürgerlich Fin Bradley, ist, so der überaus positive Gesamteindruck, reifer, ja, erwachsener geworden. Zumindest eine Spur. „Feel This” ist als makelloser Eurodance-Hit mit Drumrolls der tatsächliche Popstar dieser EP, hymnisch und höchst kantabel, während der Titeltrack auf instrumentalen Pfaden wandelt, die Wege von UK-Synth-Pop-House-Acts wie The Beloved oder auch den Pet Shop Boys kreuzen. Für knapp eine Handvoll Tracks ein ganz schön großer Wurf. Harry Schmidt