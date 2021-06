Die Hasenheide in Berlin (Foto: INDALOMANIA)

Am Wochenende hat es trotz der kühleren Temperaturen u.a. in Münster, Köln, Berlin und Nürnberg Zusammenkünfte gegeben, die von der Polizei aufgelöst werden mussten. In Würzburg versammelten sich am Freitag sowie am Samstag bis zu 500 Leute in den Grünanlagen am Ufer des Mains. Nach Aufforderung der Polizei verließen sie die Örtlichkeiten jedoch friedlich. In Kaufbeuren feierten am Sonnabend bis zu 500 Menschen auf einem Parkplatz, die Polizei attestierte dem Event „Festival-Charakter“.

In Brandenburg wurden einige, zum Teil semi-professionell organisierte Parties aufgelöst, andere bereits in der Vorbereitung verhindert. Auch in Berlin kam es erneut zu einigen Räumungen durch Polizei und Ordnungsamt. In der Nacht zum Sonntag wurden der Mauerpark, der Park am Gleisdreieck sowie die Hasenheide geräumt. Diese verliefen weitestgehend friedlich.

Lediglich auf der Museumsinsel im James-Simon-Park war die Stimmung aggressiver, es flogen vereinzelt Flaschen. In dem relativ kleinen Park neben dem Monbijoupark feierten am Freitagabend bis zu 2.000 Menschen ohne Abstand zu halten. Neben den Lockerungen und dem Sommerwetter dürfte sich auch die derzeit stattfindende Fußball-EM der Herren aufs Freizeitverhalten der Menschen ausgewirkt haben.