Die Groove DJ-Charts mit Alpha Tracks, David Elimelech, Eric Cloutier, Syreeta, Tracing Xircles und Zvrra

Alpha Tracks

Tracks/EPs:

Ekkel – Spore Core EP [SHROOM]

Caterina Barbieri – Myuthafoo [Self-released]

Spekki Webbu – Euclidean Doorway [BTB]

Konduku – Hayal EP [Bitta]

DJ Big Guns – Sickly Intelligent [Self-released]

Tracing Xircles – First Contact [Candy Mountain]

Omformer – UTE011 [ute]

Rookas – Blinding Flames [Crescent London]

Egrebon – Spel [Terenor Records]

Alben/Compilations:

Nthng – Einzelgänger [Transatlantic]

Mikkel Rev – The Art of Levitation [A Strangely Isolated Place]

Nthng – There is a Place for me [Transatlantic]

Mana Abundance – Spellweaver Compilation [Self-released]

David Elimelech

Tracks/EPs:

Larry Heard – Vault Sessions 2 [Alleviated Records]

Mark Grusane – A House Of My Own [Disctechno]

Cristina La Veneno – Veneno Pa Tu Piel [Dark Entries]

Millsart – Don’t Ask Me Why [Axis]

Robert Matos Feat. Ron Trent – Midnight Jazz Journey [Ocha Records]

Scott Ferguson – Organized Sound [Chateau Chépère]

Traxx + Turtle Bugg – Fight 4 [Basement Floor]

Darryn Jones – Born Again [Hot Biscuit Recordings]

Various – NDATL Special Edition 2023 [NDATL Muzik]

Danielle Arielli – All Night In Heaven [Underground Quality]

Alben/Compilations:

Theo Parrish – Cornbread & Cowrie Shells For Bertha [Sound Signature]

Boo Williams – Depths Of Life [Boo Moonman]

Kirk Degiorgio – Robe Of Dreams [Neroli]

Eric Cloutier

Tracks/EPs:

Vardae – Bullet Ant [Ooda]

Darren Jones – Forest Fires [rtfcts]

Derek Carr – I Want You [Trident Recordings]

Kassian – X-303 [!K7]

Carré – Tilted [SPE:C]

Mattia Trani – Biologic Horror (Paul Ritch Remix) [Push Master Discs]

Ruben Ganev – Lightweight [Mould Audio]

Hoedus – Broken Mirror [Mental Modern]

Pause – Eternal Mirage [Post Dynamic]

Ebass – Cutting Edge [Modular Side Music]

Alben/Compilations:

Samuel Rohrer – Body of Lies [Arjunamusic]

Save Your Atoll – The Big Breath [Fur:ther Sessions]

Alan Backdrop – Insane World [Self-released]

Syreeta

Tracks/EPs:

SYREETA – Seek [HE.SHE.THEY]

Max Telaer – Behind The Music [Berlin House Music]

Reign Of Rhythm – Reign Of Swing [Club U Nite]

Sergio Sergi – Get On Time (Carlo Lio Remix) [Inmotion Music]

Luke Alessi – Everybody Dancing [Thick As Thieves]

Sadkiel – Good Day [Reecords]

Jansons – Studio Electronic [Future Disco Dancing Club]

Ron Costa – Seriously [Potobolo Records]

Da Le (Havana) – Wemilere (Tribes Mix) [REDOLENT]

Josh Butler & Ronnie Spiteri – No Nonsense [Kenja Records]

Alben/Compilations:

Dennis Quin – Change Is Gonna Come [Origins Records]

ANOTR – The Reset [No Art]

Floorplan – Victorious [M-Plant Music/EMP Music]

Tracing Xircles

Tracks/EPs:

Von Riu – Mappa Mundi [Discoteca]

Fluctuosa – Vespid [Analogical Force]

Barker & Baumecker – Strung (Yraki Remix) [Freundinnen]

Lisene – Déjà Voodoo [Craigie Knowes]

Talik – Wood & Water (French II Remix) [Control Freak Recordings]

K-65 – No Stop (Mani Festo Remix) [Flight Path]

Iro Aka – Aquamarine [Hivern Discs]

Priori – Pareidolia [Midgar]

Unknown – Phases [Analogical Force]

Tracing Xircles – First Contact (dBridge Remix) [Candy Mountain]

Alben/Compilations:

Lazarus – Mimoto [YUKU]

Xen Model – Timesaver [Casual Chain]

Steffi – The Red Hunter [Candy Mountain]

Zvrra

Tracks/EPs:

zwansound – CELESTIAL BOOST [Self-released]

Myles Sergé – The Redhead (Lee Holman Remake) [Northern Parallels]

Peter Kirn – Mass Action [Dark Carousel]

ASC & Aural Imbalance – Distant Orbit (Original Mix) [Auxiliary]

Reeko – Confront The Serpent [Samurai Music]

R-Zac – Rock Stars (Remaster) [PRSPCT Recordings]

IVVY – Wait [Codec]

Elisa Bee – Travel To Light (Rolando Remix) [Outerworld]

DJ MELL G – BEYOND 70 (Original Mix) [Juicy Gang Records]

Stamina Drain – Take A Walk (Original Mix) [Xelima Records]

Alben/Compilations:

VA – Megaxone Vol. 1 [Vulcanologist]

SCJ – RAVEDADA [Self-released]

secat – moth of the world [Plaster Fe]