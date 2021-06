Die Crew der Sea-Watch 3. Die Sea-Watch 3 war seit November 2017 an der Rettung von über 3.000 Menschen beteiligt. (Foto: Presse)

Die Not in der Welt ist groß. Menschen kämpfen gegen die direkten und die indirekten Folgen des Coronavirus und gegen Übel, die die Zivilisationen seit jeher heimgesucht haben: Diktaturen, Machtmissbrauch, Korruption und Polizeigewalt. Techno-Kollektive versuchen an verschiedenen Brennpunkten auf unterschiedliche Weise zu helfen. Wir stellen sechs Charity-Compilations vor, die euch mit starken Tracks versorgen und mit den eingenommenen Spenden Leid lindern und Hoffnung stiften wollen.

Das in Berlin beheimatete Label On Board Music bringt mit The Meaning of Time – Part III eine Charity-Compilation raus, die sich Sea-Watch widmet. Seit 2015 rettet die Organisation in Seenot geratene Flüchtlinge im Mittelmeer. Für die Compilation rief das Berliner Kollektiv seine Anhänger*innen auf, Tracks einzusenden, welche dann von labeleigenen Künstler*innen geremixed wurden. Die Compilation erscheint am 4. Juni und besteht aus 21 Remixes inklusive einem Bonustrack. Die Künstler*innen decken das gesamte Sepktrum von Modern Ambient bis Deep Techno ab. Auf der Benefiz-Compilation sind unter anderem Acts wie I:Cube, Polygonia, KMRU und Laura BCR vertreten. Zudem werden in diesem Herbst die beliebtesten Tracks aller drei Compilations auf Vinyl erscheinen.

In den Zeiten der Krise möchte auch das französische Label 44 Tours Records ein Zeichen setzen. Die Gruppe aus Nantes veröffentlicht eine Compilation mit dem schönen Titel Milk Tea Alliance, bei der alle Erlöse an die Aktivist*innen der Bürgerproteste in Myanmar gespendet werden. 15 Tracks beinhaltet das Sammelwerk des 44 Tours Record Shop, in dem Techno-, Jungle-, Trance- sowie Electro-Platten zu kaufen sind. Seit dem 14. Mai ist die Compilation online abrufbar.

Mit ihrer vierten Various-Artists-Charity-Compilation möchte das Label System Revival aus Beirut Geld sammeln, um Musikinstrumente und Kunstmaterial an die Organisation Wave of Hope for the Future spenden zu können. Die Initiative wurde von Geflüchteten für Geflüchtete auf der Insel Lesbos gegründet und ist ein Netzwerk aus selbstorganisierten Schulen. Wave of Hope for the Future wird durch die gleichnamige Compilation dabei unterstützt, geflüchteten Menschen und vor allem Kindern zu ermöglichen, am Unterricht in Musik, Kunst und Sport teilzunehmen. Wave of Hope for the Future besteht aus 24 Tracks und wurde am 03. Juni veröffentlicht. Unter anderem mit von der Partie: Drvg Cvltvre, Gramrcy, Ryan James Ford und Second Storey.

2019 wurde das Berliner Techno Label MITSU2000 gegründet, welches vor knapp einem Jahr seinen ersten Release, eine Various-Artists-Compilation, veröffentlicht hatte. Im Frühling folgte nun die zweite Compilation. Sie beinhaltet 19 Tracks von Underground-Künstler*innen wie Verschwender oder Lifka. Die Besonderheit an dieser Veröffentlichung: Alle Einnahmen werden für wohltätige Zwecke gespendet. Dafür arbeitet das Kollektiv mit der Hospizeinrichtung Johanniter-Kinderhaus-Pusteblume in Burg im Spreewald zusammen.

Die Charity-Compilation We The People wurde am 21. Mai veröffentlicht und widmet sich Coronahilfen in Indien. Künstler*innen mit indischen Wurzeln wollen in den schweren Zeiten gemeinsam ihr Herkunftsland unterstützen. Die Compilation umfasst verschiedene Genres und greift unterschiedliche Stimmungen auf. Mit dem Kauf dieser Arbeit werden Organisationen in Indien unterstützt, welche Krankenhausbetten, Medikamente und Sauerstoff für Covid-Erkrankte bereitstellen. Unter anderem mit dabei: Nikki Nair, Stof und VANDANA.

Die umfangreichste Compilation mit den bekanntesten Künstler*innen wurde von Exos und seinem Label Planet X auf die Beine gestellt. Die sage und schreibe 99 Tracks lesen sich wie ein Who’s Who der Technoszene. Nina Kraviz, Marcel Dettmann, FJAAK, DJ Rush und Kangding Ray sind nur 5 der 99 vertretenen Acts. PX099: 100 Years Of Colombia will die Bürger*innen Kolumbiens bei ihrem friedlichen Protest gegen Polizeigewalt, Korruption und Willkürherrschaft unterstützen. Hunderte von Menschen wurden bei den Demonstrationen, die Anfang des Jahres aufgeflammt sind, bereits getötet, mehrere tausend verletzt. Planet X arbeitet mit der NGO ColPaz zusammen, die sich um soziale Probleme in dem Land kümmert. Die Spenden sollen unter anderem an die Organisationen Desaparicion forzada, MOVICE (Movimento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado) und an Red Juridica Feminista fließen.