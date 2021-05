Rod Modell (Foto: Presse)

Im Herbst 2020 veröffentlichte Mathias Kaden das erste Album unter seinem Dub-Alias Mathimidori mit dem Titel Akebono auf Echocord. Jetzt präsentiert das dänische Label die Akebono Remix EP, die fünf Interpretationen aus dem Album beinhaltet. Zwei davon tragen die Handschrift des Detroiter Urgesteins Rod Modell, der, seit den Achtzigern aktiv, auf eine Karriere als Dub-Techno-Produzent und Remixer von unter anderem Claude VonStroke oder Juan Atkins zurückblickt. Bei Echocord ist er auch keineswegs ein neues Gesicht. So hat er dort bereits drei EPs veröffentlicht, davon eine unter dem bekannten Pseudonym Deepchord.

„Ork (Rod Modell Version)” ist eine obskure Abwandlung des Originals, der dubbige Grundgedanke bleibt jedoch erhalten. Das ganze Konstrukt ist gehüllt in einen sich endlos anfühlenden Raum, atmosphärisch unterstützt von einem knackenden vinylen Grundrauschen, in dem Klänge aus allen Richtungen kommen. Dabei stets präsent sind die in dichten Hall gehüllten Dub-Chords, die überlagert von wanderndem Wispern und vagen Wortfetzen in eine andere Dimension führen. Den Herzschlag kontrollieren die tiefen Klänge der Bassdrum und Bassline, die gleichzeitig außerordentlich präsent, aber nicht brachial hervortreten, sondern dem Track eine beruhigende und hypnotisierende Basis geben.

Der Begriff „Ork” leitet sich vermutlich von dem lateinischen Wort „Orcus” ab, was soviel wie Unterwelt bedeutet. Die Rod-Modell-Version einer Unterwelt hört sich jedenfalls besonders einladend an und klingt weniger nach den abscheulichen Orks aus der Fantasy-Welt von Mittelerde als nach einem utopischen Ort zur geistigen Meditation.

Akebono Remix

Mathimidori – Maiia (Deadbeat’s Dub) Mathimidori – Soso (FDF Reshape) Mathimidori – Ork (Rod Modell Version) Mathimidori – Akari (Quantec Remix) Mathimidori – Ork (Rod Modell Dub)

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 04.06.2021