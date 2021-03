Ihr habt die Idee zum perfekten Track, aber nicht das nötige Budget? Perfekt gemasterte Kickdrums fehlen euch zum Durchbruch als Musiker*in? Ihr könntet professionelle Hilfe bei der Umsetzung eurer kreativen Visionen durchaus gebrauchen? Die Lösung für eure schlaflosen Nächte, verursacht von matschigen Mixdowns und blechernen Beats, liegt denkbar nahe: Schafft euch ein Produkt von AKG an!

Und am besten nicht irgendeines, sondern eines der qualifizierten Studio-Produkte. Davon abgesehen, dass diese euch beim Produzieren ohnehin mehr als gelegen kommen, eröffnet euch der Kauf mit etwas Glück die Chance eures Lebens: Gewinnt eines von zehn goldenen Tickets, das es euch ermöglicht, in den legendären Londoner Metropolis Studios an euren Tracks zu feilen – professionelle Hilfe und übernommene Reisekosten inklusive. Einfach dieses Formular ausfüllen und die Rechnung eures Einkaufs hochladen, schon seid ihr in der Verlosung! Ein*e Musiker*in bekommt sogar die Gelegenheit, einen Tag lang nur auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten zu produzieren. Selbstverständlich zusammen mit den Ton- und Masteringingenieur*innen vor Ort.

Noch bis Ende März habt ihr die Chance aufs AKG Golden Ticket, das euch neben der Studiozeit einen viertägigen Aufenthalt in London garantiert – Kost und Logis inklusive! Der Trip ist, sofern es die Pandemie-Situation zulässt, für Mai geplant. Studiotechniker Alex Robinson fasst nochmal alles zusammen und erwähnt ganz nebenbei, welche musikalischen Schwergewichte schon in den Metropolis Studios produziert wurden.