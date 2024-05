London: Träume von Festival-Begeisterten weggeschwemmt 

We Are FSTVL in London wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken wegen extremer Regenfälle abgesagt. Die Entscheidung der Behörden erfolgte kurz vor dem geplanten Beginn der Aufbauarbeiten. Ticketinhaber werden über Rückerstattungsmöglichkeiten informiert. Die Organisatoren betonen jedoch, dass das Festival im nächsten Jahr zurückkehren wird.

Britische Medien berichten von einer beispiellosen Regenmenge, die von Oktober 2022 bis zum März 2024 fiel, die in England seit 1836 die höchste für einen 18-monatigen Zeitraum darstellt. Fans hatten sich auf Auftritte von Künstlern wie Eric Prydz, Green Velvet oder The Martinez Brothers gefreut.

Die Stadtverwaltung betont, dass Sicherheit oberste Priorität hat und dass die Entscheidung im besten Interesse der Festivalbesucher:innen getroffen wurde. Trotz dieser Herausforderungen bleiben die Organisatoren zuversichtlich und versichern, dass das We Are FSTVL im nächsten Jahr mit voller Energie zurückkehren wird.