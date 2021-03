Rudolf C (Foto: Presse)

Paloma ist ein kleines Juwel unter den Berliner Clubs. Versteckt liegt dieser Laden im ersten Stock des wuchtigen Gebäudekomplex des Zentrum Kreuzberg. Mit schrägen Fenstern, die einen Blick auf das schier unendliche Treiben rund um Kreuzbergs ikonischen Verkehrsknotenpunkt ermöglichen, erfreut sich Paloma stets großer Beliebtheit. Abseits der allgemeinen Ästhetik des Ortes besticht der Club auch durch ein vielschichtiges Programm, das abgesehen von Clubnächten etwa auch regelmäßige Tech-Talks beinhaltet. Hinter den Decks der zwei kleinen Floors haben sich schon viele renommierte DJs in Position gebracht. Neben Hunee, DJ Pete oder Eric Cloutier gehört auch Hardwax-Legende Substance zu wiederkehrenden Gästen.



Seit Beginn der Corona-Pandemie betreibt Paloma ein kleines Label, um den Club in der Krise zu stärken. Für Paloma Vs. Virus 01 war Substance verantwortlich. Nach zwei Various-Artists-Complilations erscheint nun der vierte Release mit vier Tracks, neu interpretiert durch vier Freunde aus dem Umfeld des Clubs.

Ursprünglich war Substances Track „Grey Feather” auf dem ersten Paloma-Release im Juni erschienen. Der neue Remix kommt von Rudolf C. Der Track beginnt mit einer starken Kickdrum im Viervierteltakt, ergänzt durch eine Hi-Hat. Bald kommen allerlei Synthesizer hinzu. Zuerst eine auf und ab schraubende Acidline, eine satte Bassline, trippige, an frühen House erinnernde Chords und oben drüber schweifende Pads. Die Atmosphäre ist anfangs fast schon mystisch, mit leichtem Hang zu Moll. Mit der Zeit wird der Track aber immer euphorischer und löst sich in einen fröhlichen House-Floor-Crusher auf. Eine Erinnerung, und hoffentlich auch Vorhersage, an und für bessere Tage.

Paloma Vs. Virus 004 (Paloma)

1. Substance – Gannets (Gerd Janson Remix)

2. Substance – Grey Feather (Rudolf C Remix)

3. Juliano – Gemini Star (Marina Trench Remix)

4. Natalie Capello – So Deep (Nature Boy Remix)

Format: Digital

VÖ: 05.03.2021