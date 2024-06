Großbritannien: Festivals fordern Senkung der Mehrwertsteuer auf Ticketverkäufe

Der britische Festivalverband Association of Independent Festivals (AIF) fordert in seiner Kampagne FivePercentForFestivals eine vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer auf Ticketverkäufe. In den kommenden drei Jahren sollen Musikfestivals im Vereinigten Königreich davon ausgehend jedes Ticket mit fünf Prozent versteuern. Bisher liegt dieser Betrag bei 20 Prozent.

Die geforderte Maßnahme soll britische Festival-Betreiber:innen entlasten. Corona, Brexit und die Energiekrise haben 2023 zu über 36 Festivalabsagen geführt, so die AIF. Eine Senkung der Mehrwertsteuer würde den Festivals nötigen Freiraum zur finanziellen Erholung geben.

Die AIF hält deshalb dazu an, eine persönlichen Brief an die Abgeordneten des britischen Parlaments zu schreiben, um sich für die Senkung der Mehrwertsteuer einzusetzen. Außerdem bittet der Verband darum, die Kampagne zu teilen und auf sie aufmerksam zu machen.