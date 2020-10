Oneohtrix Point Never (Foto: Presse).

Oneohtrix Point Never kündigte kürzlich sein neues Album Magic Oneohtrix Point Never an. Die 17 Titel umfassende Arbeit erscheint am 30. Oktober als Doppel-LP via Warp.

Im Zuge der Ankündigung von Magic Oneohtrix Point Never veröffentlichte OPN am 24. September außerdem den Teaser Drive Time Suite. Darauf zu hören sind die drei Titel „Cross Talk I“, „Auto & Allo“ und „Long Road Home“.

Heute, am 14. Oktober, erscheint ein erstes Musikvideo. Zu dem Track „Long Road Home“ haben die Künstler*innen Charlie Fox und Emily Schubert einen Trickfilm produziert. Als künstlerische Assoziation zu OPNs Titel zeigt das Duo in ihrem Video das romantische Techtelmechtel zweier außerweltlich anmutender, unheimlicher Figuren.

Oneohtrix Point Never – Magic Oneohtrix Point Never (Warp)

1. Cross Talk I

2. Auto & Allo

3. Long Road Home

4. Cross Talk II

5. I Don’t Love Me Anymore

6. Bow Ecco

7. The Whether Channel

8. No Nightmares

9. Cross Talk III

10. Tales From The Trash Stratum

11. Answering Machine

12. Imago

13. Cross Talk IV / Radio Lonelys

14. Lost But Never Alone

15. Shifting

16. Wave Idea

17. Nothing’s Special

Format: 2LP, Digital, Kassette, CD

VÖ: 30. Oktober 2020