Die Groove DJ-Charts mit Ben Sims, Fufi.SNC., Kassian, Penera, Spencer Parker und Tsepo

Ben Sims

Ben Sims (Foto: Marie Staggat)

Tracks/EPs:

Mark Williams – Next 21s [Hardgroove]

Yeti Mind Tricks – We Ain’t Like Them (DJ Bone Remix) [Further]

Elisa Bee – Devotion [Hardgroove]

Dario Zenker – Da Conducter (MK39 Mix) [ILIAN TAPE]

Antony Doria – Groove [Symbolism]

Alexander Kowalski – Binary Dreams (Kr!z Remix) [Arkham Audio]

Rectør – Inference [Symbolism]

Adriana Lopez – Fading Memory [30D]

DJ Hyperactive – Reptilian Tank (Truncate Remix) [Truncate]

Audio Units – Aristotelian Tradition (Ben Sims Remix) [Mind Medizin]

Alben/Compilations:

Rebecca Delle Piane – A l’Interieur [Symbolism]

Scuba – Digital Underground [Hotflush]

Bas Dobbelaer – Binding Elements [Something Happening Somewhere]

Fufi.SNC

Fufi.SNC (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

DMX Krew featuring Blak Tony – Night Creatures [DMX Krew]

Viikatory – What The A.I. Decides [Trust]

Mbius – FREE005 [Breakfree Records]

Kosh – Get It Done EP [Casa Voyager]

Dynamik Bass System – Light Years Beyound [Robotmachine Records]

Asphalt DJ – Eternal Flower [Haŵs]

Shadow Child, Mark Archer & Arlo – Rave Friends [Dance Trax]

Client_03 – Sense Combiner [Cultivated Electronics]

Daffy – Can’t Stop Now [Hothaus]

Tone Dropout – Total Annihilation [Tone Dropout]

Alben/Compilations:

VA – CDMUSIC009 [Club Designs]

Silicon Scally – Mr Machine PT 2 [Cultivated Electronics]

DJ MELL G – Issues [Juicy Gang Records]

Kassian

Kassian (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Skee Mask – Untitled 279 [Fabric]

Rhyw – Engine Track [Fever AM]

Teqmun – Nettle Dweller (Pariah Remix) [Flippen Disks]

Kassian – Shimmer [Faux Poly]

Effy – Mad [Steel City Dance Discs]

Paul Frick x Chache x Schleifstein – Wenn Du Gehst (du Schwein) [White Label]

WTCHCRFT – Tissue Paper [Clasico Records]

Pangaea – Hole Away [Hessle Audio]

Not Even Noticed – Don’t You Dare [Holding Hands Records]

The Martinez Brothers, Tokischa feat. LSDXOXO – Kilo [Cuttin’ Headz]

Alben/Compilations:

Yussef Dayes – Black Classical Music [Brownswood Recordings]

Pangaea – Changing Channels [Hessle Audio]

Róisín Murphy – Hit Parade [Ninja Tune]

Penera

Penera (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

Funk Assault – Let Me (Ghetto Mix 2017) [Primal Instinct Rec.]

NIALL KELLY x GES – MY ADIDAS [Self-released]

DJ Jackum – Heather Fenty Dub [Self-released]

Makk, 6 Sense – Dreamscape [Self-released]

Some Guest – Pass [Self-released]

Overmono – Blow Out [XL Recordings]

Penera – Hel [Potop Records]

Mutable Mercure – Lost in Chaos [Scuffed Recordings]

Kessler – Simma [fabric Originals]

FRANZISKANER CLUB X GIMELA – Back To The Jump [Schron]

Alben/Compilations:

Overmono – Good Lies [XL Recordings]

VA – fabric Selects II [fabric Records]

Spencer Parker

Spencer Parker (Foto: Yonathan Baraki)

Tracks/EPs:

Audion vs. Radio Slave – Mouth To Mouth [Rekids]

Sven Von Thülen – Body Music (Shed Remix) [Kreuzbergkillers]

Spencer Parker – Brotherhood (Ale De Tuglie Remix)

Mr Ho – Angel Number 909 [Klasse Wrecks]

Developer – Olmeca Ghost [Modularz]

CRYME – Mind Your Body [Self-released]

Man Power – Pick A Number Choose A Colour [Sound As Records]

Kyle Hall – Baci Ballers [Forget The Clock]

Matteo Lago – The Party Zone [memento]

Spencer Parker – Remember Dub [Kreuzbergkillers]

Alben/Compilations:

Rihanna – Anti [Westbury Road, Roc Nation]

Dolly Parton – Greatest Hits [Sony Music]

Ricardo Villalobos – Alcachofa [Playhouse]

Tsepo

Tsepo (Foto: Felix Wittich)

Tracks/EPs:

El Alfa y Farina – Bendecido (Onleash Edit) [Self-released]

Adlas – III Equipped [Mojuba]

Skeptic – Whine Up [Front Left]

Elisa Elisa – Let Go My Ego [Mélé]

Sam Goku – Spirit Beat [Permanent Vacation]

Verraco – Escándaloo [Voam]

DJ JM – Syze [Nervous Horizon]

Malibu – Tilting On Windmills [Joyful Noise Recordings]

Sense – Finest [D’Vinyl]

Alben/Compilations:

Coloray – © [Intercept Records]

Sault – 11 [Forever Living Originals]

Elias Mazian – Alleen Bij Mij [De Vlieger]