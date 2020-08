Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche stellen wir euch die DJ-Charts von No Shades Ceekayin2u, I’m-A-Cliché-Labelgründer Cosmo Vitelli und dem Herrensauna-Initiator MCMLXXXV vor. Außerdem haben wir für euch die aktuellen Lieblingsplatten von Berghain-Resident Phase Fatale und der DJ und interdisziplinären Künstlerin Sassy J für euch parat. Neben rauem Techno, Uptempo-Disco und schnellem Breakbeat hat es diese Woche sogar Madonna in unsere Listen geschafft. Viel Spaß beim Durchhören!

Ceekayin2u (Berlin)

Ceekayin2u (Artwork: Shaun Bass)

Singles & EPs:

1. DJ Lycox – Kizas do Ly EP [Príncipe]

2. Pa Salieu – Betty/Bang Out EP

3. BE3K x Divoli S’vere – BVTCHKWE3N EP

4. Kelman Duran – Too Early, Too Late

5. Abyss X – Palpitations

6. Karen Nyame KG – Sensei EP [Goon Club Allstars]

7. Actress – Mad Voyage Mixtape

8. Linn da Quebrada – Pajubá Remix II

9. quest?onmarc meets Neana – All Night

10. Summer Walker – Life On Earth EP

LPs:

1. Arca – KiCk i [XL/Beggars/Indigo]

2. Croatian Amor & Varg – Body of Lila [Posh Isolation]

Cosmo Vitelli (Paris)

Cosmo Vitelli (Foto: Pierre Wax)

Singles & EPs:

1. Fantastic Twins – Unwanted Guest [Garzen]

2. RMP – Dehumanisasi [DIVISI62]

3. Evol – Goofy Tape [Superpang]

4. Dame Area – La Soluzione é Una [Màgia Roja / BFE Records]

5. Ethimm – Over & Out [Light Of Other Days]

6. Youkounkoun – Soixante Semaines [Invisible Inc]

7. Serial Error – Afro Gothic [Rat Life]

8. Aditya Permana – Up Up [Dekadenz]

9. Bunzinelli – The Five Tibetans [La Rama Dubs Lmtd]

LPs:

1. Goldrausch – Der Wien Sampler [Goldgelb Records]

2. Bernardino Femminielli – L’Exil [Éditions Appærent]

3. Novo Line – Racconti [Protofuture]

MCMLXXXV (Berlin)

MCMLXXXV (Foto: Presse)

EPs:

1. Alienage / The Madd Scientist – Gargoyle Records Classics [Holding Hands]

2. Philou Louzolo – Ahosi Army [Wokoundou]

3. Quadratschultz – Dynamic Linker [Clone Dub]

4. Adriano Canzian – Macho Boy [International Deejay Gigolo Records]

5. Perm – Nihil Obstat [Lackrec]

6. Zenker Brothers – Mad System [Ilian Tape]

7. Ben Buitendijk – Ouroboros EP [Oblique Music]

8. Phurpa – Hymns of Gyer [Ideologic Organ]

9. Basic Soul Unit – Unbound [Dolly]

10. Anet K – Eat My Pussy [Pomelo]

LPs:

1. Nils Frahm – Empty [Erased Tapes Records]

2. Psychic TV – Trip Reset [Cleopatra Records]

3. Madonna – Ray of Light [Maverick Records / Warner Bros. Records]

Phase Fatale (Berlin)

Phase Fatale (Foto: Sven Marquardt)

Singles & EPs:

1. Alessandro Adriani & Cosimo Damiano – Neurodreamers [Pinkman]

2. Martial Canterel – Larktro [Kraftjerkz]

3. Interstellar Funk + Robert Valera – Devil’s Juice [Artificial Dance]

4. Lokier – Secrets [Veyl]

5. Mr. Ho + Mogwaa – DistFreeStyle [Klasse Wrecks]

6. Fixmer – Invasion [Bite]

7. The Loud Age – The Second Siren [aufnahme + wiedergabe]

8. Italo Brutalo – Knightmares [Bungalo Disco]

9. Linekraft – Industrialized Criminals History [Hospital Productions]

10. Function – Subject F (Transcendence) [Eaux]

LPs:

1. Sansibar – Targeted Individuals [FTP]

2. Regis – Hidden In This Is The Light That You Miss [Downwards]

3. Blush Response – Void In [Megastructure]

Sassy J (Bern)

Sassy J (Foto: CMCTERNAN)

Singles & EPs:

1. Aybee – Secret Planets [Deepblak]

2. 2000Black – The Never Seen On Wax Jams Vol. 1 [2000Black]

3. Gerald Cleaver – Jackies Smiles [577 Records]

4. Demae – Stick InA Daze (feat. Ego Ella May) [Touching Bass]

5. Shabazz Palaces – Fast Leaner [Sub Pop]

6. Fhloston Paradigm – Chasing Rainbows [Hyperdub]

7. Lionmilk & Mndsgn – Sun [Leaving Records]

8. Tevo Howard – Summer Romance [Sounds Of The Universe]

9. Kearl – Take Fight [Melange]

10. J. Caesar – G Force (Mali-I Vocal Version)

LPs:

1. Carlos Niño & Friends – Actual Presence [Self-released]

2. Various – The First Circle [Neroli]

3. Project X – Projekt X [2000Black]