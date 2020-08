Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran zunächst nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche stellen wir euch die Charts von Ciel von Discwoman, Ostgut-Ton-Resident Etapp Kyle und Ritmo-Fatale-Chef Kendal vor. Die Verkaufscharts liefert der Kreuzberger Plattenladen Bikini Waxx Records. Zusätzlich präsentiert unser Leser Andreas Lamb alias DJ Tios, der unsere Rettungskampagne unterstützt hat, seine Favoriten der letzten Jahre. Von kompromisslosem Electro über verspielten Italo-Disco bis hin zu brasilianischen Rhythmen ist in dieser Ausgabe unserer DJ-Charts wirklich so einiges vertreten.

Ciel (Toronto)

Ciel (Foto: Presse)

EPs:

1. Troy Gunner – ONRU004 [Only Ruins]

2. DJ SWISHA & Kush Jones – Outta Bounds EP [self released]

3. Sally C – Big Saldo’s Chunker EP 001 [Big Saldo’s Chunkers]

4. A Sagittariun – Live From The Sea Of Tranquility [Craigie Knowes]

5. Azu Tiwaline – LIVITY040 [Livity Sound]

6. Russell Ellington Langston Butler – Emotional Bangers Only [self released]

7. 5ive – Planet Be [Thinner Groove]

8. DJ Krust – The Fundamentalist [Tempo]

9. Kilig – Is It Time? [Origins Sound]

10. Various – Peach Pals Vol. 1 [Peach Discs]

LPs:

1. Low Budget Aliens – Junk DNA [xpq?]

2. Al Wootton – Witness [TRULE]

3. Earth Boys – Earth Tones [Shall Not Fade]

DJ Tios

Andreas Lamb alias DJ Tios

Singles:

1. Born Dirty & Diplo – Samba Sujo [Higher Ground]

2. MSTRKRFT – Heartbreaker (Laidback Luke Remix) [Geffen Records]

3. Stephenie Coker – Incomplete [Kosmo Records]

4. Arizona – I Was Wrong [Warner Dance Labels]

5. Ганвест – Никотин [Believe Music)

6. Oliver Koletzki feat. Fran – Hynotized [Stil vor Talent]

7. Otto Knows – Parachute [Refune Records]

8. Fejka & Marie Angerer – Ghostlite [Ki Records]

9. Adryx-G – Tetris [Label Engine]

10. Dannic – Tenderlove [Spinnin Records]

Etapp Kyle (Berlin)

Etapp Kyle (Foto: Sergei Veredin)

Singles & EPs:

1. Carlota – The Bow [Trip]

2. Pearson Sound – Alien Mode [Hessle Audio]

3. Shelley Parker & Peder Mannerfelt – Decouple ][ Series [OOH-sounds]

4. Special Request – Spectral Frequency EP [R&S]

5. Slak – Desire [LAB]

6. Rove Ranger – 101010 [Lobster Theremin]

7. Soul Mass Transit System – Slapcrack [Time Is Now]

8. Skee Mask – Zzodiac [Ilian Tape]

9. Lack – Rrrush [Livity Sound]

10. Karenn – Shoes Off [VOAM]

LPs:

1. Various – Analogical Force Remixes [Analogical Force]

2. Pontiac Streator – Triz [Motion Ward]

3. Atom™ – <3 [raster]

Kendal (Toulouse)

Kendal (Foto: Louis Derigon)

Singles & EPs:

1. Mr. Ho + Mogwaa – ‘義理’ EP [Klasse Wrecks]

2. Emotive Response – Emotion 95 [93000 records]

3. Various – Diamonds In The Night Vol. 2 [Bordello a Parigi]

4. Im Kellar – Free Entrance [Moustache Records]

5. David Carretta – Erasing The Future [Libertine Records]

6. Various – Velvet Dream [Ritmo Fatale]

7. Too Smooth Christ – A_F_T_M_U_W_C [Nocta Numerica]

8. Alessandro Adriani & Cosimo Damiano – Neurodreamers [Pinkman]

9. Pablo Bozzi – Walking On Wire [BITE]

10. Obergman – Pyroclastic Flow [Stilleben]

LPs:

1. Bernardino Femminielli – L’Exil

2. Cindy – I’m Cindy [World of Paint]

3. Various – Apocalypse Domani [Giallo Disco]

Bikini Waxx Records (Berlin)

Bikini Waxx Records (Foto: Presse)

EPs:

1. Alexander Skancke – The Mouth EP [Det Gode Selskab]

2. Bo – Like Life EP [OCD]

3. Dj Discipline – Merry Crisis [OSMAN]

4. SFV Acid – ResedaVill [BAKK]

5. Andrew Weatherall – Unknown Plunderer / End Times Sound [Byrd Out]

6. Benjamin Milz – ORKL-0114-Series 02 [Die Orakel]

7. Paradise City Breakers – Paradise City Breakers EP [Discarded Gems]

8. Alex Neri – Peaceful Warriors [Slow Life]

9. Davina – Don’t You Want It [Happy Records]

10. Tunik – New Beginning [My Own Jupiter]

LPs:

1. Dream_E – Dreams on 22 (PaceYourself)

2. Tase – Tase (Film)

3. Various – Furthur Journeys Into Electronix 2 [Furthur Electronix]