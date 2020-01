Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

An der Poleposition steht diese Woche Nazira. Sie ist eng mit dem internationalen Radio Cómeme verbandelt und Residentin des queer-feministischen und non-binnären Berliner Kollektivs Room 4 Resistance. Dicht gefolgt von Phillip Jondo vom Kölner Label SPA. Er ist Resident im Düsseldorfer Salon des Amateurs. Gleich dahinter reiht sich Ryan Elliott ein. Der Amerikaner veröffentlich bald seit 16 Jahren monatlich Charts, um die Künstler und Labels zu unterstützen, die ihn mit Musik versorgen, wie er sagt. Im November hat er eine Spotify-Playlist angelegt, auf der er die gecharteten (und auf Spotify verfügbaren) Tracks kompiliert. Außerdem geht diese Woche der Stuttgarter Plattenladen Pauls Musique an den Start.

Nazira (Room 4 Resistance, Kasachstan)

Nazira (Foto: Kasia Zacharko)

Lieblings-EPs:

01. Peder Mannerfelt – Like We Never Existed [Voam]

02. softcoresoft – Otherworlds [Lobster Theremin]

03. Blawan – Many Many Pings [Ternesc]

04. тпсб – Laika’s Revenge [Climate of Fear]

05. Gacha Bakradze – Extensions [Horoom]

06. Alec Pace – Luminous [Nous Disques]

07. Neon Chambers – One [Dekmantel]

08. Blu Terra – Marymont [Céad]

09. Placid One – Heroes of the East [Shaw Cuts]

10. The Keep – Primer [Houndstooth]

Lieblings-LPs:

01. Moa Pillar – Well-Balanced Rollback [ПИР]

02. Bufiman – Albumsi [Dekmantel]

03. Valesuchi – Tragicomic [Mamba Negra]

Phillip Jondo (SPA, Köln)

Phillip Jondo (Foto: Presse)

Lieblings-EPs:

01. Boli Group – reprise / BPA free / river Baguette [Anyines]

02. Modulaw & Xzavier Stone – YAWREDDY?! [Self released]

03. Murlo – Limbo (object blue’s Flashback) [Coil Records]

04. MARS89 – Strack (Low Jack Remix) [Undercover Records]

05. TBZ – BX [Brew Records]

06. WOMEN IN THE ROYAL COURT [Red Bull Studios Paris]

07. Dj Plead – Massari For Relief [SUMAC]

08. Skee Mask – ISS004 Skee Mask [Ilian Tape]

09. Syntrovert – The Gathering [DNTFCK]

10. GRRL – Ape Dub [self released]

Lieblings-LPs:

01. LOFT – are eye pea ell oh eff teaby [Self released]

02. Eartheater – Trinity [Chemical X Club]

03. Moa Pillar – Well – Balanced Rollback [ПИР]

Ryan Elliott (Ostgut Ton, Berlin)

Ryan Elliott (Foto: Stephan Redel)

Lieblings-Singles:

01. Ben Hixon – Lost House [Doghouse Records]

02. Noun – Meeting Of The Minds [LARJ]

03. Anthony Linell – Evaporating Entities [Northern Electronics]

04. Biemsix – Chemistry [Symbolism]

05. SU01 – United Sonic Planet [USP]

06. Anfisa Letyago – I’d Rather B (Mark Broom Mix 2) [Rekids]

07. The Advent – Passage [Mord]

08. Lucas Vazz – QMPTS [Super Sound Tool]

09. 0113 – Steppa [Instinct]

10. Charles Noel – Boeuf a l’alouette [Moto Music]

Pauls Musique (Stuttgart)

Pauls Musique (Foto: Presse)

Verkaufs-Charts für EPs:

01. Jorkes & Hard Ton – Cross The Line [Freeride Millenium,Pauls Musique]

02. L’épée – Ghost Rider [A Records]

03. Theo Parrish w/ Maurissa Rose – This Is For You [Sound Signature]

04. Jfff Mills – The Director’s Cut Chapter 6 [Axis]

05. Krystal Klear – Cyclia One [Running Back]

06. Davina – Don’t You Want It [Underground Resistance]

07. Grauzone – Raum [We Release Whatever The Fuck We Want]

08. Afrodesia – Afrodesia Episode One [Best Record Italy]

09. Mr. Fries – One [Philpot]

10. Rocko Schamoni – Ich Und Mein Pudel Rmx [Pudel Produkte]

Verkaufs-Charts für LPs:

01. DJ Harvey – The Sound Of Mercury Rising Vol. II [Pikes Records]

02. Sunn O))) – Pyroclasts [Southern Lord]

03. Andrés – Andrés IV [Mahogani Music]