Foto: Press (Off Week)

Viel hilft viel – mit dieser Devise geht das Off Week auch dieses Jahr an den Start. Nicht nur die schiere Zahl an Künstlern, die sich in Barcelona schon 2019 hinter den Decks tummelte, beeindruckt. Auch 2020 trifft sich im Parc del Fòrum eine Auswahl der namhaftesten DJs, die das globale Jetset zu bieten hat. Bevor die Organisatoren aber in den nächsten Tagen das Line-Up bekanntgeben, stehen erstmal konzeptionelle Neuerungen im Vordergrund. Das gesamte Spektakel konzentriert sich in diesem Jahr auf zwei Tage; etwa 30.000 Besucher tanzen dann zu DJs, die auf den Rostern von Labels wie Afterlife oder Diynamic zu finden sind. Besonderes Schmankerl: Ein Set von Ricardo Villalobos ist schon mal sicher. Der Chilene wird mit seiner Party FRRC auf dem Off Week vertreten sein.

Groove präsentiert: Off Week Festival 2019



Tickets: Day Pass 49€, Festival Pass 99€

Off Week Festival

Parc del Fòrum

Barcelona