Das OFFSónar 2024 findet vom 13. bis 16. Juni im Poble Espanyol in Barcelona statt. Die mehrtägige Veranstaltung in der Sónar-Woche wird im Freilichtmuseum Poble Espanyol abgehalten – die Nachbildung eines spanischen Dorfes.

Das Line-up umfasst so starke und diverse Künstler:innen wie Adriatique, Anotr, Apollonia, Bedouin, Damian Lazarus, Dennis Cruz, Desiree, JAMIIE, Jan Blomqvist, Keinemusik, Luciano, Pawsa, Pole Position, Seth Troxler, Sonja Moonear, Traumer, Who Made Who (die ein Hybrid DJ Set spielen) und Yulia Niko.

Traditionell sind keine Tickets für das gesamte Festival erhältlich. Feierfreudige picken die Nacht (oder Nächte), die ihnen am meisten zusagen. Hier sind meist Labels, Künstler:innen oder Promoter federführend, die einen bestimmten Sound vorgeben.

Das Festival beginnt am Donnerstag mit “X” von Adriatique im Plaza Mayor sowie Brunch Electronik im Monasterio und Carpa Picnic. Am Freitag übernimmt Solid Grooves das Plaza Mayor und Monasterio. Am Samstag werden Keinemusik im Plaza Mayor zu sehen sein, während FUSE (nicht Brüssel, sondern London) das Monasterio bespielt.

Den Schlusspunkt setzt am Sonntag, der einst Innervisions vorbehalten war, das gloriose EDM-Techno-Hybrid Elrow, das sämtliche vier Bühnen kapert.

Eine Übersicht sämtlicher Partys und verfügbarer Tickets findet ihr hier.