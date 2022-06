Moderat (Foto: Birgit Kaulfuß)

Wie kaum einem Festival gelingt es dem Sónar, das gesamte Geschehen der elektronischen Musik zwischen Underground und Mainstream abzubilden. 2022 gehören zu den Highlights verschiedene, neugestaltete elektronische AV-Shows, unter anderem von The Chemical Brothers und den Video- und Licht-Künstlern Adam Smith und Marcus Lyall oder von Moderat und den PFA Studios, die ein neues Konzept um das aktuelle Album des Trios entwickelt haben.

Beim klassischen Format Sónar By Night gehören so verschiedene Acts wie Charlotte de Witte, Or:la, Richie Hawtin, Eric Prydz, Folamour oder Reinier Zonnefeld zu den Headlinern. Bei SonarCar präsentiert das Festival b2bs, die es in der betreffenden Zusammenstellung noch nicht gab. Jennifer Cardini b2b Perel etwa oder Midland b2b Shanti Celeste – und als ganz besonderes Schmankerl den Herrensauna XXL b2b2b2b mit Salome, CEM, MCMLXXXV und Cadency – wobei sich hinter diesem Alias kein geringerer verbirgt als Hector Oaks.

Aber nicht nur global aktive Künstler*innen sind auf dem Festival vertreten, eine besondere Aufmerksamkeit gilt seit jeher Acts aus dem spanischsprachigen Kulturraum. Für diese Sektion sind 2022 unter anderem C. Tangana, Kathy Peluso, Morad und Ms Nina verantwortlich.

Sónar+D macht 2022 ebenfalls einen Sprung nach vorne. Der Kongress wird ins vertraute Format Sónar by Day integriert. Der neue Bestandteil Stage+D ist Panels mit einer hohen audiovisuellen und performativen Komponente sowie multidisziplinären Shows gewidmet, während SonarComplex experimentelle musikalische Darbietungen präsentiert.

Sónar+D veranstaltet auch Debatten und Präsentationen auf der SonarÀgora und stellt den neuen Ausstellungsbereich SonarMàtica by Tezos vor. Das diesjährige Programm wird sich um drei Themen drehen. Zum einen um Web3, Kryptokunst, NFTs, das Metaverse und neue digitale Ökonomien, zweitens um Künstliche Intelligenz (KI) und ihre künstlerischen, technologischen, politischen, sozialen und ethischen Implikationen. Und schließlich werden Vorträge und Präsentationen über menschliches Handeln auf dem Planeten das Feld der Acoustic Ecology thematisieren.

