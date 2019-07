Laurent Garnier & Chambray – Feelin‘ Good (Radio Slave Remix) (Rekids)

Das Original von „Feelin’ Good” lebt von zwei populistischen und gleichermaßen polarisierenden Elementen, die zudem gnadenlos mit der knalligen Plakativität des Titels korrespondieren: martialisch anmutenden Schreien (im Presseinfo „battle cries” genannt) und einem klassischen House-Piano. In meinem Fall dürften die Schreie gerne aus der Formel herausgekürzt werden, dafür werde ich bei Pianos dieser Art immer wieder schwach. Radio Slave scheint sich dieses Dilemmas bewusst gewesen zu sein und liefert schlauerweise zwei Remixe: Einen technoiden, der komplett auf das Klavier verzichtet und die Schreie geschickt in den Hintergrund mischt, sodass sie sogar Sensibelchen wie mir gefallen können und perfekt zu dem streng reduzierten, Percussion-getriebenen Arrangement passen. Sein Revenge Mix wiederum behandelt die Stimmen ähnlich wie Mix Nummer eins, legt aber dazu das Old School-Piano über einen Old School-Breakbeat-Loop, variiert letzteren so gut wie nicht und vertraut ganz und gar auf die, genau, polarisierende Plakativität der Zutaten. Funktioniert natürlich prächtig! Hands in the air, volle Punktzahl. Mathias Schaffhäuser

Perel – Karlsson (Uncanny Valley)

Eine Katze Karlsson zu nennen, ist schon mal sehr sympathisch. Diesem Haustier dann noch eine ganze EP zu widmen erst recht. Die Berliner Produzentin Perel, bisher vor allem auf DFA vertreten, gibt mit Karlsson zugleich ihren Einstand bei Uncanny Valley. Im Titeltrack spricht sie über ihren High Energy-Techno einen so eindringlichen wie rätselhaften Monolog: „Ich habe eine Katze / Die Katze, die ist dick / Sie rollt wie eine Kugel / Das finde ich nicht schick”. Gute Mischung zwischen faszinierend und albern. Ihr zweiter Track „Monteiro da Costa” bietet demgegenüber ein weniger textlastiges, dafür Synthesizer-geladenes, elegantes Disco-Update. Zwei Remixe lenken „Karlsson” danach noch einmal in jeweils eigene Richtungen. Bei Bloody Mary bekommt die Katze zur Diät ausschließlich Acid zu fressen, streng und formreduziert. Kim Ann Foxman verpasst dem korpulenten Tier stattdessen ein in bonbonbunten Farben schillerndes House-Gewand, zum Abnehmen eher ungeeignet. Etwas weniger dringlich als das Original, dafür mit sehr verführerisch mäandernden Patterns, durchaus hypnosetauglich. Tim Caspar Boehme

Tofu Productions – SOA (Perlon 122)

Zwei Meister des Minimal House hauen nach fast acht Jahren Pause ihre zweite EP als Tofu Productions raus. Ihre Handschrift haben Thomas Melchior und Fumiya Tanaka natürlich nicht verworfen. Beim Track „SOA” ist Melchior Chef. Total feinteilig-meditativ-funky, das Ganze. Hier und da extrem warme Sunpeople-Chords, psychedelisch verdrehte „Check Your Buddha”-Vocals und ab dafür, hinein in die Melchior-Ewigkeit, deren Ziel ein loop in your head forever ist. Der Track „I Believe I Need” funkt da schon mehr nach Tanaka, ist aber nicht minder beweglich detailliert. Der Beat rollt deftiger, die Vocals faseln noch verdrehter, die Bassdrum tanzt holzig den Villalobos. Zwei Tunes, die so nur auf Perlon erscheinen dürfen, denn sie definieren das, was das Label bis heute auszeichnet: minimaler House außer Konkurrenz. Wer ihn so machen will, der muss ihn kompromisslos leben. Tag ein, Tag aus. So wie Melchior und Tanaka, deren Produktionen schon lange stilistisch nichts Neues anbieten. Warum auch, wenn sie immer noch wie aus der Zukunft klingen. Hoffentlich macht der Club Der Visionäre bald wieder auf! Michael Leuffen