Für die Erstellung der Groove Charts (Oktober/November 2020) wurden die DJ- und Verkaufs-Charts folgender Künstler*innen und Plattenläden berücksichtigt:

6SISS, Adana Twins, Aera, AFFKT, Anastasia Kristensen, Andreas Henneberg, Anna Z, Benjamin Fröhlich, Beth Lydi, Bloody Mary, Claus Schöning, Curses, Eagles & Butterflies, Echonomist, Efdemin, Ellen Allien, Elli Acula, Emmanuel, Felix Klein, FJAAK, Fort Romeau, Fur Coat, Groove Attack, Innellea, Iron Curtis, J. Manuel, Janein, Jennifer Touch, Jensen Interceptor, John Loveless, Jonathan Kaspar, Kasper Marott, Kid Simius, Kwartz, Laolu, Louisahhh, Luz1e, Madben, Marcel Fengler, Marie Montexier, Mathias Schober, Mercury 200, Monoloc, MRD, Narciss, Natascha Kann, Neu Verboten, Nikk, O-Wells, Pan-Pot, PBVinyl, Phara, Phase Fatale, Public Possession, PVS, Quadratschulz, Que Sakamoto, Ramiro Lopez, Red Axes, Reznik, Rush Hour, Ryan James Ford, Serendeepity, Setaoc Mass, Shiffer, Simo Cell, Sky Deep, S Ruston, Stigmatique, The Drifter, TRIKK, Underspreche, Vaal, Vicmari, Vladimir Dubyshkin, WhoMadeWho, Wolves Bay

Top 30 Singles & EPs

01. Eric Fetcher – Krell lab pt.I (Key Vinyl)

02. Shed – Tectonic EP (Tectonic)

03. LUZ1E – Cybernetic Movement EP (International Chrome)

04. Bicep – Apricots (Ninja Tune)

05. Gacha Bakradze – Inside (Die Orakel)

06. Im Kellar – Free Entrance (Moustache Records)

07. Setaoc Mass – Neo​-​Noir (SK Eleven)

08. Kwartz – Path of Authority EP (Pole Group)

09. Andres – Allegria De Vino Vol.1 (Motorcity Wine)

10. Henry Greenleaf – Caught (ARTS)

11. Robert Hood – 7 Mile Dog (Rekids)

12. Sansibar – Game Over (Avoidance)

13. Yre Den – Soilstretch (OK SPIRIT)

14. Border One – Radon EP (Token)

15. Jonathan Kaspar – Elin (ouïe)

16. Atelier – Can I Speak (Mathias Schober Remix) (Lossless)

17. Lake Turner – 1990 (Kompakt)

18. Aasthma – Go Bark (Herrensauna)

19. Kev Sheridan – It’s Gonna Be Perfect (Maeve)

20. Polito – Hornet’s Web (Butter Sessions)

21. Rotciv – Glutamate Transmission (Pauls Musique)

22. hvmble – textures 2/4 (hvmble)

23. Peder Mannerfelt – Enter Reoccurring Disparity (Haven)

24. Alan Dixon – Edge of Forever (Correspondant)

25. LDS – Organic Computer Awareness (Monnom Black)

26. Wolves Bay – Yours Truly (Maeve)

27. Eluize – Eolian (Lost Palms)

28. Phyxix – Phyxix 001 (Phyxix)

29. Reptant – A realist’s Realistic Reality (Kalahari Oyster Cult)

30. Stef Mendesidis – Memorex EP

Top 10 Alben & Compilations

01. Autechre – SIGN (Warp)

02. Roman Flügel – Tracks On Delivery (Sister Midnight)

03. Actress – Karma & Desire (Ninja Tune)

04. Lake Turner – Videoshere (Kompakt)

05. 21 Savage – Savage Mode 2 (Slaughter Gang Records)

06. Hadone – And Then You Were None (Taapion Records)

07. Robert Hood – Mirror Man (Rekids)

08. Daniel Bortz – Stay (Permanent Vacation)

09. Jennifer Touch – Behind The Wall (Fat Cat)

10. Johannes Albert – Spessart (Frank Music)