Brave! Factory Festival

24. – 26. August 2019

Line-Up: Acid Jordan (live), Alina Pash (live), Anna Haleta, Anthony Rother, Ata Kak (live), Bambu, Bejenec (live), Borys, Bryozone (live), Carlos Souffront, Chillera (live), Clasps (live), Deerhoof (live), Detroit In Effect, Disco Ma Non Troppo, Don’t DJ (live), dop (live), Dubfire, Evan Baggs, Igor Glushko, Jana Woodstock, Jane Fitz & Carl H, Jeroen Search (live), Karine, Krossfingers, Marcel Dettmann, Mlin Patz (live), Model 500 (live), Muscut Plays Records, Mykyta, Na Nich (live), Nastia, Nastya Vogan (live), Neil Landstrumm (live), Noizar, O’Fourtyfour (live), Oskar Offermann & Edward, Ostudinov (live), Pavel Plastikk, Pender Street Steppers, Poexxxali (live), Ponura, Prutkin, Radiant Futur (live), Raphaël Top-Secret, Red Axes (live), Rhadoo, Rolls’n’Do (tINI & Bill Patrick), Roman K, SE62, Serge Jazzmate, Shabazz Palaces (live), Shakolin, Shortparis (live), Solar, Spekulant (live) (Alex Savage и Lobanov K.), Splinter ua (live), Tight Soundsystem, Trippsy, Vadim Griboedov (live), Vladimir Gnatenko (live), Vova Klk, Voin Oruwu (live), When Saints Go Machine (live), Yone-Ko b2b Timur Basha, Youra (live), Zenker Brothers, вагоновожатые (live), гш/glintshake (live), сигнал из милиции

Tickets: 30-60€

Kiew, Ukraine