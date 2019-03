1 Yilan – Diaspora (Jelly Bean Farm)



Yilan stammt aus Birmingham, lebt im Moment in Leeds und ist Teil der boomenden Post Bassmusic-Technoszene in Großbritannien. Dieser interessanten Entwicklung wiederum widmet sich das kalifornische Label Jelly Bean Farm seit einiger Zeit mit Hingabe – auch hier bildet Techno vor allem den klangästhetischen Rahmen, die Beats und Arrangements weisen hingegen häufig eine starke Verwurzelung in Breakbeat, Electro und Drum’n’Bass auf. Aus diesen einfach zu benennenden Eckdaten entsteht bei Yilan aber keine Musik, die unter dem Banner „Fusion“ gefasst werden könnte, was keinesfalls das Schlechteste wäre und in bester UK-Tradition stünde. Auf Diaspora wird nicht nur gut verrührt, verschmolzen und in Dub gegossen, es tritt vielmehr der seltene Glücksfall von Emergenz ein, der das Ergebnis – man kennt den Spruch – zu mehr macht als die Summe der einzelnen Teile. Mathias Schaffhäuser