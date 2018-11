3 Dreamscape – Welcome To Our New Age House (World Building US)



Am Anfang sind die Reissues von morgen kaum mehr als ein Getuschel. Aufgeschnappt von den Plattendecks irgendwelcher Nerds in stickigen Kellerlöchern werden die Tracks über die Selectors-Bühnen an die Oberfläche gespült. Von dort aus erreichen sie über Videoschnipsel in den sozialen Medien Zehntausende. Eine Endlosschleife des Wiederkauens, innerhalb derer die Sehnsucht nach dem Glücksgefühl der glamourösen Jahre in ein immer zügelloseres Bohei ausartet. Kein Wunder also, dass das Wiederaufleben ehedem stiefmütterlich behandelter Kleinstpressungen zu einer Industrie geworden ist. Die Arbeiten von Ed Marshall deuten allerdings eher darauf hin, dass wir bis auf weiteres nicht ohne dieses Spiel auskommen. Als Dreamscape veröffentlichte der New Yorker Fotograf 1994 und 1995 zwei Platten, die den US-House von Dream 2 Science und Bobby Konders in einen Kontext mit dem italienischen Deep-House von Dreamatic und Don Carlos bringen. Die Verquickung von Balearic, Esoterik und Spiritualität ist es dabei letztlich, die Tracks wie “Born”, “New Age” oder “To Think We Met Just Yesterday” von vielen anderen Produktionen jener Zeit unterscheidet. Der Weg zurück in die Plattenregale ist damit nur konsequent und längst überfällig – Bohei hin oder her. Felix Hüther