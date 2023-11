Die Platten der Woche mit Alan Johnson, Kombé, Hodge, Vague Imaginaires und X-Coast

Alan Johnson – Ten Year Tonnage (Sneaker Social Club)

Seit zehn Jahren kommen die Produzenten Elsewhere und Tom Neilan sporadisch zusammen, um im Bassmusikspektrum ihre scheinbar ungeordneten Spuren zu hinterlassen. Dass das auch mit anderen Mitteln geht als den gewohnten digitalen Tieffrequenz-Ungetümen (keine Angst, die gibt es bei ihnen genug), zeigen sie sehr ausgeruht etwa in „People of the World”, in dem sie Saxofone und Perkussion in einer Weise verbinden, mit der sie sich angemessen vor jamaikanischen Größen wie Count Ossie verneigen. Die Stimme eines Toasters wird in „Shapeshifter” in knappen Schnipseln mit ebenfalls spärlichen Breaks, Basstönen und Akkorden zum Rave-Dub-Dialog. Out there und out there ist nicht immer dasselbe, doch Alan Johnson sind einfach vorbildlich out there: Bei ihnen macht das Schräge zugleich Spaß. Tim Caspar Boehme