4. Buttechno – RA.631 (Resident Advisor)

Wenn es um die Präsenz russischer elektronischer Musik außerhalb der Landesgrenzen geht, fällt neben den Namen von Philipp Gorbachev, Inga Mauer, Machine Woman und Nina Kraviz und ihrem Label Trip mittlerweile auch der von Pavel Miljakov alias Buttechno. Er gehört der neuen russischen Underground-Welle an und erregte durch Releases wie ZCAPRI auf Zodiac 44 Aufsehen in der überregionalen Szene und darüber hinaus – seinem Kumpel Gosha Rubchinskiy sei dank, der regelmäßig Buttechno-Tracks in seine Schauen integriert,

Miljakov repräsentiert den russischen Sound in seinem am Anfang des Monats erschienenen Podcast-Beitrag für Resident Advisor mit aller gebotenen Authentizität. In rund einer Stunde bringt er seine Lieblingsstücke zusammen, welche die Geschichte des Technos in Russland von 1995 bis heute aufarbeiten sollen. Dabei beschränkt sich der Gründer des Moskauer Underground-Kollektivs Johns Kingdom dementsprechend auf eine Track-Auswahl von russischen Produzenten. In Kontrast zu seinen eher experimentell ausgerichteten Mixtapes mixt Buttechno gedämpften Tech House mit minimalistischen Techno-Produktionen von meist unbekannten und in Vergessenheit geratenen Künstlern wie Motor und Lazy Fish, aber auch unveröffentlichtes Material von aufstrebenden Künstlern wie Rodion Stankevich und Roma Zuckerman, die hin und wieder Big-Room-Atmosphäre aufkommen lassen. Buttechno-charakteristisch mündet der Mix in einem trancigen IDM-Stück von XuMuk.

Es ist ein Mix, der stimmungsmäßig auf den Panorama Bar Floor im Berghain passt und vielmehr den aktuellen russischen Sound repräsentiert als die Techno-Geschichte Russlands. (Felix Linke)