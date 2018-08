Foto: Presse (VONDA7)

Die Biografie von VONDA7 liest sich wie ein klassischer Bildungsroman für die Generation Clubkinder: In Polen kam die Produzentin zuerst von Hip Hop und R’n’B zu French House und International Deejay Gigolo sowie schließlich Tresor-Techno, sog dann bei einem London-Aufenthalt die jüngsten Ausläufer des Hardcore Continuums in sich auf, machte sich in Amsterdam mit discoidem House vertraut und lebt mittlerweile in Berlin. Es kam, wie es kommen musste – mittlerweile ist VONDA7 als DJ in den Clubs der Stadt und darüber hinaus unterwegs, die Marschrichtung pendelt sich irgendwo bei über und knapp unter 130bpm ein. So auch ihre neue Single That’s What Counts für &Friends, die im Titeltrack zur Einheit auf dem Dancefloor aufruft und mit zwei Versionen von „The Choice Is Yours“ zwei Geschichtsstunden parat hält. Vor allem die „90s on Acid Version“-Version hat ihre Lektionen im Berliner Underground gelernt, kombiniert den stampfenden Tunnel-Techno aber mit charmanten Diven-Vocals.

Wir präsentieren VONDA7 „The Choice Is Yours (90s on Acid Version)“ als exklusive Premiere!



Stream: VONDA7 – The Choice Is Yours (90s on Acid Version)



VONDA7 – That’s What Counts (&Friends)

01. That’s What Counts

02. The Choice Is Yours (90s on Acid Version)

03. The Choice Is Yours (London Summer Version)

Format: digital

VÖ: 03. August 2018