1. KiNK presents kirilik – Infinity Is Not A Number (Figure)

Strahil Velchev scheint niemals schlecht drauf zu sein, doch wenn dem mal so wäre, klänge das Resultat vermutlich so wie der klaustrophobische Acid Techno im Titeltrack seiner ersten EP unter dem Namen kirilik. Ziemlich gut also. Statt des bouncenden KiNK-Sounds gibt es auf „Infinity Is Not A Number“ außerdem mürben Niedrigschwellen-IDM („Nestinari“), aufreibende Big-Room-Sounds („Squaring The Circle“) und ätzende Timeshifting-Experimente im House-Bereich („Plumberphonic“) zu hören. Das alles klingt rough und versprüht viel Hardware-Charme, ist vor allem aber wunderbar übellaunig. (Kristoffer Cornils)