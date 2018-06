1. Slam – Stepback (Soma Quality, 1995)

Slam gehören immer noch zu meinen Lieblingsproduzenten. Ich glaube, wenn ich jetzt meine Musiksammlung checken würde, wären die meisten Platten von Slam. Wenn Leute, die Techno nicht kennen, mich fragen würden, was ich spiele, und ich müsste einen Track wählen, der so klingt wie das, was ich spiele, wäre es dieser Track. Was verrückt ist, weil er so alt ist und das hier, jetzt, in den Clubs, passiert. Er definiert, was Techno für mich heute bedeutet.