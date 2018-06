Foto: Fabric Bourgelle (Ross From Friends)

Lo-Fi House hier, Lo-Fi House dort: Eigentlich kann diesen Begriff schon niemand mehr hören. Ross From Friends gehört zu einer Reihe von Produzenten, dessen Musik und allgemeine Ästhetik eine Verwandtschaft mit der anderer aufwies und wurde ebenso schnell unter dem Begriff verschlagwortet, wie sein Track „Talk To Me You’ll Understand“ zu einer der Hymnen des Nicht-Genres wurde. Sein kommendes Album Family Portrait indes schlägt dem ersten Track „Project Cybersyn“ nach zu schließen, in eine ganz andere Kerbe: Der muffige Techno-Schieber hat recht wenig mit dem aufgekratzten Sound zu tun, den vermutlich viele so erwartet hätten. Es wird also spannend, was das Ende Juli auf Ninja Tune erscheinende Album so mit sich bringen wird, sicher zumindest ist so viel: Ross From Friends wird es auch live aufführen, unter anderem auch in Deutschland beziehungsweise am 13. Oktober in der Berliner Kantine am Berghain.

Wir verlosen 2×2 Tickets für Ross From Friends in der Kantine am Berghain! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 11. Oktober 2018 eine Mail mit dem Betreff Ross From Friends an gewinnen@groove.de!



Groove präsentiert: Ross From Friends

13. Oktober 2018

Tickets: 17,60€

Kantine am Berghain

Am Wriezener Bahnhof

10243 Berlin