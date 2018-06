4. Miss Kittin & The Hacker – The Lost Tracks Vol. 2 (Dark Entries)

Miss Kittin und The Hacker können mittlerweile vermutlich die Uhr danach stellen, wann das nächste Genre-Revival ihre Musik für eine breitere Masse wieder interessant macht. Weil die Zeiten für Electro (immer noch) und Italo Disco (mal wieder) reif sind, darf dann gerne ein bisschen Archivmaterial in den Äther geschossen werden. The Lost Tracks Vol. 2 bilden den körnigen Demo-Sound des Duos zwischen den Jahren 1997 und 1999 ab, bieten mit „Love On 26“ eine charmante kleine Hymne und bedienen ansonsten höchstens den Komplettismusfimmel eines reanimierten Publikums. Es könnte schlimmer sein. (Kristoffer Cornils)