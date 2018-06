Foto: Fabian Hammerl (Helena Hauff)

Für aufmerksame Leser*innen unserer aktuellen Ausgabe wird es keine Neuigkeit sein: Helena Hauff, von der die diesjährige Sommer-Mix-CD kommt, veröffentlicht demnächst ihr zweites reguläres Studioalbum nach Discreet Desires aus dem Jahr 2015. Qualm erscheint am 03. August 2018 auf Ninja Tune, einen ersten Vorgeschmack gibt es vorab im Doppelpack zu genießen – heute wurden die Tracks „Qualm“ und „No Qualms“ veröffentlicht.



Stream: Helena Hauff – Qualm / No Qualms



Helena Hauff – Qualm (Ninja Tune)

01. Barrow Boot Boys

02. Lifestyle Guru

03. btdr-revisited

04. Entropy Created You And Me

05. Fag Butts In The Fire Bucket

06. Hyper-Intelligent Genetically Enriched Cyborg

07. The Smell Of Suds And Steel

08. Primordial Sludge

09. Qualm

10. No Qualms

11. Panegyric

12. It Was All Fields Around Here When I Was A Kid

Format: 2LP, CD, digital

VÖ: 03. August 2018