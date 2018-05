5. DJ Koze – DJ Koze at Kassablanca, Jena (21.12.2002)

Einen Monat ist Stefan Kozallas alias DJ Kozes neues Album fast schon auf dem Markt. Der Mix, welcher im Kassablanca in Jena 2001 aufgenommen wurde und vier Tage nach den Erscheinen von Knock Knock auf SoundCloud mit dem Titel „freude am tanzen und musiksause hauen mit dj koze auf die pauke“ unter einem extra dafür angelegtem Profil erschienen ist beweist, dass Kosi seinen stimmungsvollen Facetten bis heute treu geblieben ist. Von melancholisch zu totalverravet und wieder zurück, einmal querwärts durchs Beet und zurück in heimelige Glücksseligkeit: damals wie heute der DJ-Kosi-Koze-Style.

Der Mix beginnt freudvoll mit dem Beatles-Klassiker „Here Comes The Sun“, lässt einfühlsame Songs mit Vocals wie von beispielsweise Sono folgen, die mit einem immer stärker werden Bass in einem düster-trancigen Schaffel-Techno-Klassiker von Superpitcher münden: „Irre“. Abgelöst wird dieser von cheesigem Trance und experimentellen House-Tunes, zwischendurch ertönen sarkastische Ballermann-Ansagen: „Entschuldigung bitte, mein Name ist DJ Kosi Koze. Wenn es nicht zu viel Zeit in Anspruch nimmt, möchte ich bitte eine Frage an Sie richten: Was aufs Hundertstel genau hinter der Kommastelle geht bitte ab in Jena Citey heute Abend?“. Eine Moderation, die Koze anscheinend auf der Hinfahrt zu seinem Auftritt aufgenommen hat und die sich häufig in abgewandelter Form in seinem Mix wiederholt, als Übergang fungiert und zusammen mit Kozes Scratching und Spielereien mit den Effekten den Hip Hop-Background Kozallas unterstreichen.

Als ebenso starken aber passenden Umbruch fadet Koze ab der Hälfte des Mixes den Track „Weak Become Heroes“ von The Streets ein, zieht gute-Laune-Disco-Beats à la Daft Punk rein und lässt den House-Sound durchblitzen, auf den er sich noch 2018 mit Knock Knock nostalgisch bezieht. Und weil der Mitschnitt dieses mittlerweile legendären Abends so unvermittelt abbricht, lässt sich auf szenemag.de nachlesen, was damals ging in Jena Citey – bis aufs Hundertstel genau hinter der Kommastelle, versteht sich. (Felix Linke)