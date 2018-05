Foto: Presse (FJAAK)

Weniger als einen Monat ist es hin, bis das Monticule zwischen dem 20. bis 24. Juni in die nächste Runde geht und erneut bietet das Programm auf der Domaine de Gayfié Rave-Stoff genug, um das breite Rahmenprogramm dem Dancefloor zu opfern. Mit dabei sind in diesem Jahr auch FJAAK, die mit ihrem Mix in Vorbereitung auf das Festival die Kickdrum gerader sein lassen als es in ihrer Musik sonst der Fall ist. Was allerdings nun nicht heißen soll, dass es in dem explosiven Mix nicht vor Twists und stilistischen Verrenkungen wimmeln würde. Keine Überraschung allerdings, dass es hier mal härter zugeht. Denn nachdem das (Ex-)Spandauer Trio sein eigenes Label mit einer Wiederveröffentlichung des Detroit-Klassikers „Onslaught“ von Robert Hoods und Claude Youngs Missing Channel-Projekt reaktivierte, meldete es sich erst kürzlich mit zwei schnörkellosen Tracks an selber Stelle zurück. Wenn das DJ-Set von FJAAK auf dem Monticule die Regler also ähnlich auf Anschlag bringen wird, dürfte nicht nur hinter den Plattentellern jede Menge Rauch aufsteigen.





Stream: FJAAK – Monticule Festival 2018 Mix

01. Globex – B1

02. Surgeon – The Primary Clear Light

03. Sirko Müller – Our Blood

04. Moteka – Saliout1

05. Discrete Circuit – Conjugate

06. Rommek – Forbidden Planet

07. Szare – Translocated

08. Phara – Diesel

09. Ryan James Ford – Brixa Endt

10. Shed – Lumber Fix TT.

11. Kamikaze Space Programme – SCRAM

12. Ascorbite – Mortal Thing

13. Wire – Vanish

14. Awdha – Burial Odiseey

15. Differ-Ent – Inhabit Tense



Groove präsentiert: Monticule Festival 2018

20. bis 24. Juni 2018

Line-Up: A Strange Wedding (live), Alexander Arpeggio aka spAceLex, Asaf Samuel, Baba Stiltz, Bartellow (live), Cønfetti & Jules Gaardls, Detlef O., Die Wilde Jagd (live), Dreems, Fez, FJAAK (DJ), Flo Scheuer, Gilb’R, Henry Gilles, John Talabot, Katzele, Khidja (live) + DJ, Konrad Wehrmeister, Kosme, La Staab, Lena Willikens, Leroy x Robinson, Les Fils de Jacob, LHF-Squad (Leo Küchler & Thomé), Michal Zietara, Modeselektor (DJ), Nicola Cruz, Obalski (live) + DJ, OKO DJ, Paramida, Psaum, Public Possession DJs, San Quentin, Shimé, Siriusmo, Thur Deephrey, Tijana T, Vactrol Park (live), VELI x VIWO, Walter Wolff, Yannic Bartel, Zenker Brothers (House-Set)

Tickets: ab 150€

Domaine De Gayfié

46000 Saint-Jean-de-Laur

Frankreich