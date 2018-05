Foto: Elephant Studio (Love Family Park)

Zurück zum Main, zurück in den Love Family Park: Im 22. Jahr angekommen gastiert das Traditionsfestival am 28. Juli 2018 erstmals im Mainvorland Rüsselsheim. Direkt am Wasser gelegen wird zwischen 10 und 22 Uhr nicht nur die Aussicht, sondern auch der Soundtrack exquisit: Sven Väth, Solomun, Richie Hawtin, Nina Kraviz, Amelie Lens, Dixon und Maceo Plex sind nur einige der geladenen DJs, die bei hoffentlich bestem Wetter die volle musikalische Bandbreite anbieten. Es wird also an nichts mangeln, nur die Tickets müssen vorher noch besorgt werden – das aber könnte mit etwas Glück dank Musikdurstig ja kein Problem sein.

Gemeinsam mit Musikdurstig verlosen wir 2×2 Festivalpässe für das Love Family Park mit Amelie Lens, Sven Väth, Maceo Plex und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Dienstag, dem 10. Juli 2018 eine Mail mit dem Betreff Love Family Park an gewinnen@groove.de!



Love Family Park Festival 2018

28. Juli 2018

Line-Up: Adriatique, Amelie Lens, andhim, Boris Brejcha, Butch, Chris Liebing, Dixon, Dominik Eulberg live, Fritz Kalkbrenner live, Karotte, Lexy & K-Paul live, Loco Dice, Maceo Plex, Moonbootica, Nina Kraviz, Oliver Koletzki, Pan-Pot, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Seth Troxler, Solomun, Sven Väth

Tickets: ab 52,50€

Mainvorland Rüsselsheim