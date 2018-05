Foto: Presse (Paco Osuna)

Der Mai nähert sich dem Ende, die Hochsaison nimmt ihren Anfang. Am Freitag lädt Music On Ibiza-Chef Marco Carola zum ersten Juni-Event hinter die Decks des Amnesias und begrüßt den Sommer mit einem mehr als stabilen Line-Up: Gemeinsam mit Apollonia bespielt er die Terrace, während Ariel Rodz und Antonio Pica den Club Room bespielen. Die beiden sind jedoch nicht allein, denn Paco Osuna feiert seinen Einstieg bei der diesjährigen Music On-Saison. Er ist gespannt drauf, wie er selbst sagt: „Ehrlich gesagt möchte ich weiterhin den Leuten mit meiner Musik eine gute Zeit verschaffen und das ist alles“, erklärt der spanische DJ-Veteran. „Nichts treibt mich mehr um, nichts könnte mich mehr motivieren. Ich hoffe auf einen Sommer voller denkwürdiger Momente.“ Und obwohl der laut Kalendar seinen Anfang erst am 21. Juni nehmen wird, so geben Carola, Osuna und ihre Kollegen doch schon am Freitag den ersten Startschuss ab.



Music On Ibiza

01. Juni 2018

Line-up: Marco Carola, Apollonia, Paco Osuna, Ariel Rodz, Antonio Pica

Amnesia

Carretera Ibiza a San Antonio

07816 Ibiza

Spanien