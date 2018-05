Foto: Manni Dee (Presse)

„Anfall“ oder „Krampf“ schlägt das Wörterbuch als Übersetzung für „Paroxysm“ vor und damit dürfte schon ausbuchstabiert sein, worum es dem Briten Manni Dee auf seinem Debütalbum The Residue für Tresor geht. Nach einer Reihe von EPs für unter anderem das niederländische Label Leyla oder Perc Trax legt der auch unter dem Namen Nuances aktive Produzent eine Platte vor, die nach seiner Auseinandersetzung mit dem Brexit-Debakel noch weiter ans Eingemachte, das heißt die sozialen Missstände seiner Heimatstadt London geht. Gekleidet wird die Wut und der Wille nach Rebellion in einen facettenreichen Techno-Entwurf, der von satten Ambient-Klängen hin zu verhallten Kickdrums im oberen BPM-Bereich so ziemlich jede Stimmung durchläuft. „Paroxysm“ ruft die klassische Berlin-Ästhetik von Acts wie Basic Channel auf, erweitert die Klangpalette jedoch um ein aufreibendes Stimmgewirr und abrupte Brüche, die überraschende Tempowechsel nach sich ziehen. Verkrampfungsmusik für Zeiten, in denen Entspannung einfach nicht angesagt ist.

Wir präsentieren Manni Dee „Paroxysm“ als exklusive Premiere!



Stream: Manni Dee – Paroxysm



Manni Dee – The Residue (Tresor)

01. In Communal Solitude

02. Subterranean Choke

03. Drips

04. Vicarious Living

05. At Mercy of the Muse

06. Paroxysm

07. Eye of the Shepherdess

08. Smut

09. The Whip Hand

10. Submit. Breathe.

Format: 2LP, digital

VÖ: 15. Juni 2018