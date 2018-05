Foto: Presse (Under Festival)

Bereits nächstes Wochenende, vom 25. bis 27. Mai, findet in Riga zum zweiten Mal das Under Festival statt. Mit einem ausgewogenen Programm zwischen internationalen Headlinern wie Apparat, Antigone und der Neo-EBM-Gruppe Schwefelgelb sowie lokalen DJs und Acts wie Nina Elektrichka und Kodek dürfte das Under Festival seine Mission dann auch spielend erfüllen: „to breathe life back into the Eastern European rave scene“. Das Ganze findet stilgerecht in der stillgelegten Fabrik VEF statt – eine Industriearchitektur-Perle in der ansonsten Jugendstil-geprägten Stadt. Und die ist tatsächlich eine Reise wert: Lettlands Hauptstadt zählt zu den schönsten aller Städte des Baltikums und hat zudem eine lebendige Kunst- und Kulturszene zu bieten. Also, wer kurzfristig noch ein Wochenendtrip nach Riga plant, einfach bei unserem Gewinnspiel mitmachen!

Wir verlosen 2×2 Festivalpässe für das Under Festival mit Apparat, Schwefelgelb, Byetone, Antigone, François X, Artefakt und vielen anderen! Schickt uns zur Teilnahme am Gewinnspiel bitte bis spätestens Donnerstag, den 24. Mai 2018 eine Mail mit dem Betreff Under Festival an gewinnen@groove.de!



Under Festival 2018

25. bis 27. Mai 2018

Line-Up: Antigone, Apparat, Artefakt, Byetone (live), François X, Kashuks (live), Kodek (live), Ksenia Kamikaza, Mntha (live), Nina Elektrichka, Podruga, Prequel Tapes, Sairam, Schwefelgelb (live), Shlømo, Throwing Snow (life) u.v.m.

Tickets: Tagesticket 29€, Festivalpass 35€

VEF

Brīvības Gatve 214u

Riga

Lettland