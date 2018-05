3. Jon Hopkins – Singularity (Domino)

Die Musik von Jon Hopkins transzendiert Räume zwischen Club-Öffentlichkeit und privater Intimität, als wäre es das Einfachste der Welt. Die große Stärke des Produzenten sind die warmen und weichen Töne von Synthesizern oder Klavieren, mit denen er verträumte, introvertierte und melancholische Stimmungen erzeugt. Diese Ambient-Kernkompetenz bekommt durch Hopkins’ Idee für passende Beats und ein sicheres Gespür für den schmalen Grad an Härte, der mitreißt und nicht von sich stößt, immer wieder neue Qualitäten.

Nutzte er auf seinem ersten Album von 2001 noch langsam schleppende Downbeats als Unterbau, hat er das Tempo im Laufe der Jahre angezogen und ist mit dem zu Recht viel gelobten Album Immunity (2013) bei einer treibenden Mixtur aus gebrochenen und geraden Beats angekommen. Damit hat er seine dichten Melodienebel um Club-Erfahrbarkeit erweitert, ohne den Hang zur Trance zu verlieren. Auch mit seinem neuen Album schafft er es, den einzelnen Menschen anzusprechen und voll und ganz in sein Musikuniversum zu ziehen – ob alleine mit Kopfhörern oder in einer tanzenden Menge im Club.

Der Produzent kreiert auf Singularity eine Patina aus Klangpartikeln, deren Vibrieren menschliche Ambivalenz hörbar macht. Unsere Körper können in kraftvoller Anspannung, aber auch im Zusammenbruch zittern, vor Stärke und Schwäche, vor Freude und Trauer. Hopkins schichtet gleich zu Beginn Klänge zu emotionalen Wirbelstürmen auf, die mit geisterhaften Synths, rauschenden Field Recordings und ausfransenden, pulsierenden Bässen manchmal überfordernd lärmen. In der Mitte des Albums lässt er schließlich die Beats erst einmal auslaufen und betont bei dem schönen Stück „Feel First Life“ mit Hilfe von stehenden Synthesizerklängen, kurzen Piano-Melodien und Choralstimmen eine tiefe, bewegende Ruhe. Die Gegensätze zwischen Minimalismus und Fülle, zwischen Entrückung und Kollaps führen bei Jon Hopkins’ fünfter Solo-LP nicht zu harten Brüchen. Er schafft stattdessen organische Übergänge zwischen den Polen, die bei ihm gleiche Teile eines fein ausbalancierten Ganzen sind.

Der Produzent, der auch schon für Filme Musik komponiert hat, leitet gekonnt und packend von Stück zu Stück über, knüpft an Klänge an, greift einzelne Sounds auf, die er in eine neue Richtung führt. So zieht er die bedächtigen, atmenden Klaviertöne, die bei „Echo Dissolve“ als einzige Klänge den Raum füllen, mit hinein in den anschließenden Track „Luminous Beings“. Leise scheppernde Geräusche markieren den Wandel hin zum pumpenden Clubtrack mit quirligen Bässen und 4/4-Kicks. Später verklingen die Field Recordings und in den nun von Bass und Drums geöffneten Raum breiten sich wiederum ausufernde Piano-Schimmer aus, die vom Schluss des mit über elf Minuten längsten Tracks zum letzten Stück des Albums tragen.

Dass im Pressetext Wert darauf gelegt wird, Singularity am Stück durchzuhören, bleibt dadurch keine leere Phrase und findet einen weiteren Widerhall darin, dass es mit dem gleichen Ton endet, mit dem es begonnen hat. Am Schluss hört es sich an wie eine einstündige, durchdachte Komposition mit dynamischen Spannungsbögen, nicht nur zwischen den einzelnen Stücken, sondern auch in den Tracks selbst. Dabei schwingt auch immer etwas Geheimnisvolles, vielleicht auch Spirituelles mit. Jon Hopkins ist ein Meister der ekstatischen Katharsis durch Sounds, die im Club wie im Privaten Charaktermasken zum Fallen bringt und uns zu dem macht, was wir letzten Endes sind: Menschen. (Philipp Weichenrieder)