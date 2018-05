Foto: Presse (Moomin)

Kaum jemand hat es sich zwischen den Stühlen dermaßen bequem gemacht wie Moomin. Seit acht Jahren nun liefert Sebastian Genz versampelte House-Musik im Kurz- oder Langformat ab, die sich einerseits stark auf Hip Hop stützt und andererseits für alle erdenklichen Nachtzeiten den House-Floor bespielbar macht. Dazu passt es dann vielleicht, dass der Betreiber der Closer-Labels nach zwei LPs für das Hamburger Smallville-Imprint nunmehr bei Wolf Music gelandet ist, überzeugt hat er die Briten mit einem flirrenden Drum’n’Bass-Remix für Casino Times. Das Album Yesterday’s Tomorrows versammelt dann mit „Move On“ und „Into The Woods“ schließlich auch zwei break-getragene Tracks im oberen BPM-Bereich, die Klangsignatur ist aber Moomin-typisch dicht, deep housig und nostalgisch eingefärbt. Denn egal ob im klassisch anmutenden Boom Bap-Format mit verknisterten Jazz-Samples oder im schwebenden House-Modus mit satten Pads on top: Die bereits im Titel der LP ausformulierte Melancholie zieht sich konsequent durch diese acht Tracks. Musik zwischen gestern und morgen, bequem zwischen den Stühlen arrangiert.

Wir präsentieren Moomins Yesterday’s Tomorrows als exklusive Premiere!



Stream: Moomin – Yesterday’s Tomorrows



Moomin – Yesterday’s Tomorrows (Wolf Music)

01. Daysdays

02. In Our Lifetime

03. Shibuya Feelings

04. Maybe Tomorrow

05. Move On

06. 949494

07. Into The Woods

08. Fruits

Format: 2LP, digital

VÖ: 18. Mai 2018