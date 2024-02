Beth Gibbons: Portishead-Sängerin kündigt Soloalbum an

Beth Gibbons veröffentlicht ihr erstes Soloalbum. Die Sängerin der britischen Trip-Hop-Band Portishead beschäftigt sich auf Lives Outgrown mit Themen wie Mutterschaft und Menopause. Die Platte erscheint am 17. Mai via Domino.

„Wenn man jung ist, weiß man nie, wie sich das Leben entwickeln wird”, so Gibbons über ihr Solo-Debüt. „Allerdings sind manche Enden schwer zu verdauen. Jetzt, wo ich so manches überstanden habe, denke ich mir, man muss einfach tapfer sein.”

Beth Gibbons spielt das Album an mehreren Terminen live – am 2. Juni auch in der Verti Music Hall in Berlin. Gibbons ist Teil der bis heute bestehenden Band Portishead, die in den Neunzigern das Genre Trip-Hop prägte.