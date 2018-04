3. The Loose Control Band – I Don’t Understand (Rekids)



Nach zwei EPs für Golf Channel und der Acido Ahora-Maxi ist die Loose Control Band jetzt also bei Rekids gelandet. Rohen Punk-Funk bietet der Titeltrack von Jonah Sharp (Spacetime Continuum) und Jason Drummond alias DJ Spun. Davon entfernt sich Radio Slave zwar nicht allzu weit, verleiht dem kurzen Original aber Clubfeeling und Länge. Ryan James Ford legt zwei stilistisch sehr verschiedene Versionen vor: Techno mit davoneilendem Groove im „Akihabara“-Mix (was eher konfektioniert bis belanglos wirkt), Jungle mit subsonischen Bässen im „Hope Remix“ – was dann der erstaunlichste Track hier ist. (Harry Schmidt)