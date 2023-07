Die Platten der Woche mit Credit 00, Johanna Knutsson, Thrived, Tracing Xircles und Yogg

Yogg – They Want It All EP (30D | ExoPlanets)

Auf den Geriatriestationen des Landes rattern die Rollatoren, weil: Techno bleibt Techno! Darauf stoßen alte Knochen schon mal zusammen! Hals- und Beinbruch, Hannelore! Aber nicht übertreiben! Nanu, nana, was mag denn da für Jubelstimmung beim Abendessen kurz nach vier aufbranden? Ist dafür gar der Israeli Yogg verantwortlich zu machen? Der hat doch gerade noch so tollen Techno aufgelegt, also die alte Schiene und wie sich das halt gehört, auf Non Series, gute Adresse für sowas! Ja, ja, der ist es. Erinnerungskultur aus Tel Aviv, aber nein: So einfach ist die Sache nicht.

Yogg nennt sich jetzt Sounddesigner, das bedeutet, er macht komplizierte Musik, und nicht mehr Bummbummbumm. Dafür wechselt er auf ein eigenes Label, das sich ein bisschen wie der Name einer teuren Spiegelreflexkamera liest. Hat aber angeblich was mit Planeten zu tun. Jedenfalls klingt die Platte dann genau so, dabei heißt sie They Want It All – was ist egal, von wem auch, und wer jetzt hier alles will, was es zu wollen gilt, das bleibt uns Yogg auch schuldig. Vielleicht ist es ja der Tremor, der einen, wenn schon nicht im Alter, dann beim Hören der vier Zitterpartien, ereilt. Aber so muss das eben. Als Sounddesigner. Christoph Benkeser