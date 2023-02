Die Platten der Woche mit Credit 00, Pugilist, Shinra Knives, Yør Kultura und Zvrra

Shinra Knives – Protect Me From What I Want (YUKU)

Noch nicht lange ist der aus St. Louis stammende Produzent Ian Jones aka Shinra Knives auf der Bildfläche des internationalen Clubgeschehens aktiv, schickt sich aber dennoch jetzt schon an, mit seinem heftig dekonstruierten Sound für verdrehte Köpfe zu sorgen – zumindest bei denen, die auf hybriden Trap, Drill’n’Bass und die hyperaktiven Spielarten neuerer elektronischer Musik stehen. Das war letztes Jahr bei dem durchgeknallten Mixtape „You Will Never See Heaven“ so, und das ist nun bei „Protect Me From What I Want“ nicht anders. Via des Prager Experimental-Label YUKU veröffentlicht, behandeln die drei Tracks der Maxi das Dilemma einer Person, die sich in eine andere suchtkranke Person verliebt und diese nur durch ihre Zuneigung am Leben hält. Etwas, das viele klassischerweise als toxische Beziehung bezeichnen würden, findet ihre eine tonale Entsprechung in zerstörerischen Drill-Beats, die etwas an Aaron Funks Schaffensphase aus den frühen 2000ern erinnern, allerdings weniger ausgeklügelt. Nichtsdestotrotz dominieren hier komplexe Rhythmusstrukturen unter einem vage dramatischen Tenor, der irgendwie andeutet, was das Konzept hinter diesem Release ist: der Teufelskreis in dem sich Menschen befinden, die anderen helfen wollen und sich dabei selbst nur allzu leicht aufgeben. Daher auch der Titel. Insgesamt keine schlechte Idee, doch hätte sich so etwas wohl besser als Konzept für eine längere EP oder gar für ein Album geeignet. So stehen die drei Tracks eher neben dem Konzept aber für sich und zeigen, dass Shinra Knives durchaus Produktionsskills besitzt, die es braucht, um im Bereich Deconstructed Club etwas zu reißen. Nils Schlechtriemen