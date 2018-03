Photo: Marc Krause (Ziúr)

Macht ja heutzutage auch kaum noch jemand: Hinsetzen, zuhören und einfach mal die Fresse halten. Als der ehemalige Groove-Kolumnist, Autor und Musiker Thomas Meinecke im Jahr 2008 seine Plattenspieler-Serie aufnahm, war das Prinzip derselben ebenso simpel wie vorausschauend: Gemeinsam mit wechselnden Gästen spilt Meinecke vor Publikum Platten vor, diskutiert ein bisschen, erklärt ganz viel und lässt die Musik wirken. Mittlerweile voll im Streaming-Zeitalter angekommen, stellt der Plattenspieler somit das ideale Format zur Rückbesinnung auf eine substanzielle Auseinandersetzung mit diesem Ding namens Musik.

Zum zehnten Jubiläum lädt Meinecke am 16. April 2018 nun die Produzentin Ziúr ins Berliner HAU1 ein, die mit ihrem kürzlich auf Planet Mu erschienenem Debütalbum U Feel Anything? wie mit ihren furiosen DJ-Sets für einen furchtlosen Umgang mit althergebrachten Konventionen einsteht. Wird also spannend. Wir gratulieren recht herzlich zum Geburtstag!



Stream: Ziúr – Groove Podcast 131

Plattenspieler mit Thomas Meinecke und Ziúr

16. April 2018

Tickets: 8,80€, 5,50€ ermäßigt

HAU1

Hallesches Ufer 32

10963 Berlin