Foto: Unbekannt (Ellen Allien)

House entdeckte Ellen Allien erstmals in den Anfangstagen der damals neuen Musik 1988 bei einem Aufenthalt in London. Unsere Charts From The Past stammen aus der April/Mai-Ausgabe 1998 der Groove. Damals betriebt sie u.a. Brain Candy, das Vorgängerlabel zu BPitch Control. In den Charts finden sich neben einem eigenen Track Drum’n’Bass-Produktionen von DJ Hype, ein Mark Bell-Remix von Björk und Techno von DJ Rush.