Anstatt ihr erstes gemeinsames Album im Studio aufzunehmen, spielten die beiden die sieben Instrumentalstücke in Kirchen und geschichtsträchtigen Rundfunkanstalten, wie etwa den ehemaligen DDR-Radiostudios in Berlin, vollkommen analog ein. Das ist umso erstaunlicher, weil die Nachtmusik auf A Winged Victory For The Sullen nicht etwa in biedere Neo-Klassik-Dekadenz verfällt, sondern den ungemein kurzweiligen, meistens aufmunternd melancholischen Klangkulissen jene tiefen Drone-Frequenzen gegenüberstellen, die trotz ihrer vibrierenden Potenz niemals das harmonische Gleichgewicht ins Wanken bringen. Ambient mit Kammermusik-Attitüden, der die Postrock-Gesten gra­vi­tä­tisch zu kaschieren versteht. ( Sebastian Weiß )

Das Projekt mit dem wundervollen Namen A Winged Victory For The Sullen ist eine Kollaboration zwischen dem amerikanischen Pianisten und (Film-)Komponisten Dustin O’Halloran und seinem Landsmann Adam Wiltzie, seines Zeichens Mitglied beim Duo Stars Of The Lid , das Avant-Experten ja ohnehin im Bereich Drone/Ambient als unerlässlich gilt.

10. A Winged Victory for the Sullen – A Winged Victory for the Sullen (Erased Tapes, 2011)

Peter Kuhlmann alias Pete Namlook gehörte zu Lebzeiten zu den profiliertesten und produktivsten Ambientmusikern. Zwischen 1992 und seinem Tod 2012 erschienen von ihm über 300 Alben unter etwa 60 Pseudonymen, die er allein und mit anderen Musikern wie unter anderem Richie Hawtin , Move D und Bill Laswell aufnahm. Dass Kuhlmanns Musik heute nicht die Aufmerksamkeit zukommt, die sie verdient liegt unter anderem an der Vertriebssituation: Seine Musik ist nicht auf Streaming-Plattformen wie Spotify erhältlich, nur wenige Alben – wie seine Dark Side of The Moog-Serie mit Klaus Schulze – wurden wiederveröffentlicht und die meisten der Veröffentlichungen auf seinem Label Fax +49-69/450464 erschienen nur in limitierter Auflage auf CD.

Den meisten würde beim ersten Hören von Chino Amobis Airport Music for Black Folk vermutlich viel durch den Kopf schwirren, an Ambient dürften sie jedoch sicherlich nicht denken. Zuerst ist es auch der Titel allein, der an Brian Enos Platte denken lässt, die dem Genre seinen Namen verleiht. Doch darin genau liegt der Clou. Denn wo Eno eine Art sedierende Gebrauchsmusik für Nicht-Orte herbeifantasieren konnte, da stellt Amobi als schwarzer Künstler dem eine knallharte Realität entgegen: Flughäfen, das sind vor allem Orte “zufälliger” Sicherheitskontrollen und anderer Demütigungen. Kein Freiheitsversprechen, sondern eine Erinnerung an die Abwesenheit eben jener Freiheit. Ein bloßes Hintergrundrauschen und -flauschen würde daran erstmal herzlich wenig ändern.

El Tren Fantasma verwischt wie keine zweite seiner Platten die Unterschiede zwischen Klang und Musik. Dort schält sich aus dem Schienengeratter des Gespensterzugs ein Dub Techno-Beat, hier zerfließt der Vogelgesang plötzlich in Harsh Noise. Der als Radiosendung aus viel Archivmaterial hergestellte fiktive Trip von der mexikanischen Pazifik- zur Atlantikküste ließ bei seiner Erstausstrahlung 2010 nicht allein einen längst zur Ruhe gestellten Zug wieder auferstehen, sondern stellte zudem mit Dringlichkeit in Frage, wie wir eigentlich zwischen Natur und Menschengemachten unterscheiden. Ein gespensterhaftes Meisterwerk, das selbst in Watsons Katalog eine Sonderrolle einnimmt. ( Kristoffer Cornils )

Und so sammelten die beiden Field Recordings von der Maschinerie der örtlichen Bergseilbahn, dem Schnee und Eis. Die Konzerte fanden dann in einer Hütte auf einem Berg statt, in der die Gäste mit der Seilbahn hinauf transportiert wurden. Das Album, 1996 auf Vinyl auf Beyond und 2003 digital auf Headphone veröffentlicht, ist für mich persönlich eines der gelungensten Ambient-Alben aller Zeiten – neben Alec Empires Low On Ice auf jeden Fall das schönste mit einem Winterthema.

Ein Album, dessen Entstehungsgeschichte (fast) so schön ist wie die Musik selbst. 1995 wurden die beiden Ambient-Musiker Geir Jenssen alias Biosphere und Bobby Bird alias Higher Intelligence Agency beauftragt, bei einem Projekt in Geirs Heimatstadt Tromsø in Norwegen zusammenzuarbeiten. Vorgabe war, dass bei den drei Konzerten Klänge aus der Umgebung Grundlage der Musik sein sollte – eine Art Nova Regio-Ambient also.

4. Huerco S. – For Those Who Never (And Also Those Who Have) (Proibito, 2016)